La Fundación Toro de Lidia pone en marcha en la Feria de Salamanca el ‘Plan Callejón’

Jueves, 13 de septiembre de 2018

La iniciativa pretende acercar la Fiesta a personas representativas de las sociedad que no son aficionadas o no han acudido nunca y la primera invitada fue la empresaria belga Kathleen VanOorscht

La Fundación Toro de Lidia (FTL) ha puesto en marcha en la Feria Taurina de Salamanca el ‘Plan Callejón’, una iniciativa que pretende acercar la Fiesta de los toros a personas representativas de la sociedad o de diferentes ámbitos profesionales, que no sean aficionados a los toros, no hayan acudido nunca o no lo hagan con asiduidad. La primera tarde ha sido invitada Kathleen VanOorscht, una belga y lleva años viviendo en Salamanca. Es empresaria y decoradora de interiores de reconocido prestigio y estuvo acompañada por Carlos Huertos, miembro de la FTL.

Con la colaboración del grupo BAL, cada tarde se llevará a un invitado a La Glorieta, para disfrutar de la corrida desde un emplazamiento privilegiado como es el callejón. Será acompañado por un miembro de la FTL, quien le explicará la esencia, objetivos y logros de la Fundación así como cuanto suceda en el ruedo.

DÍA (sept) INVITADO Miembro FTL 12 Kathleen VanOorscht Carlos Huertos 13 Fernando García Malmierca José Ramón Cid Cebrián 14 Juan Luis Martín Sevillano Oscar Martín González 15 José Pinto Fernando Gomá 16 Fernando Martín Diz Julio Pérez Tabernero

PERFIL INVITADOS:

PERFIL ACOMPAÑANTES FTL: