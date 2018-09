Hechos públicos los calendarios que faltaban por conocer de la cantera del Ciudad Rodrigo

Miércoles, 12 de septiembre de 2018

En los últimos días la Federación de Castilla y León de Fútbol ha hecho públicos los calendarios de partidos de la temporada 2018/2019 que faltaban por conocerse, entre los que se encuentran los de tres equipos de la cantera del Ciudad Rodrigo CF: el Alevín B, el Benjamín y el Prebenjamín.

Estos tres equipos vivirán una temporada en paralelo, jugando a la vez en casa o fuera, compartiendo situación con el Alevín A del Club. Por lo tanto, la cantera del Ciudad Rodrigo se dividirá por completo en 2 esta temporada: cuando jueguen en casa el Juvenil, el Cadete y el Infantil; lo harán fuera los Alevines A y B, el Benjamín y el Prebenjamín, y viceversa.

El año pasado hubo una situación en cierta medida parecida, pero no tan ‘redonda’ ya que los equipos Juvenil B y Prebenjamín tuvieron un ritmo ‘propio’, al constar sus competiciones de 4 y 5 vueltas, respectivamente. En esta nueva temporada, los 7 equipos de la cantera del Ciudad Rodrigo están encuadrados en grupos de 14 equipos, teniendo de este modo una temporada totalmente unificada, con 2 vueltas y 26 jornadas en total.

En lo que se refiere al Alevín B del Club mirobrigense, está encuadrado en el Grupo 3 de la 3ª División Provincial, donde como hecho más novedoso hay dos clubes que tienen 2 equipos cada uno: el Salesianos Salamanca, que cuenta en este grupo con sus equipos A y B, y el Ribert, que pone en liza a sus formaciones B y C.

Como otros filiales, también están el Calasanz B, el Real Salamanca Monterrey B, el Alba de Tormes B, el San Agustín B y el Villares de la Reina C. La categoría se completa con Doñinos, Sporting Garrido, Atlético El Encinar y Promesas de Villoria.

En lo que respecta al Benjamín del Ciudad Rodrigo, competirá en el Grupo 1 de la 3ª Provincial, que está repleto de filiales, hasta 10: Sporting Carbajosa B, Navega B, Guijuelo B, Ribert B, Salmantino B, Villamayor C, Hergar Camelot Helmántica C, Villares de la Reina C, Unionistas C y Santa Marta de Tormes D. Junto al Ciudad Rodrigo, compiten con su primer equipo Salamanca Fútbol Femenino, Doñinos y Chamberí.

Por último, el Prebenjamín sí tendrá este año una temporada ‘normal’, con dos vueltas, en el Grupo 1 de la 3ª División Provincial, donde se mezclan las dos situaciones que vivirán el Alevín B y el Benjamín, es decir, la categoría está repleta de filiales y hay 2 clubes que aportan 2 equipos: Hergar Camelot Helmántica y Santa Marta de Tormes, que cuentan con sus equipos C y D.

Los otros filiales de este grupo son Munibar Pizarrales B, Sporting Carbajosa B, Navega B, Ribert B y Villares de la Reina C. Los equipos que no son filiales son, junto al Ciudad Rodrigo, Calvarrasa de Abajo, Helmántico, San Agustín y Alba de Tormes. Todos los equipos de la cantera del Ciudad Rodrigo CF comenzarán la liga el fin de semana del 29 y 30 de septiembre.