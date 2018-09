El PSOE consigue unanimidad en las Cortes con su propuesta de reducir las tasas universitarias en Castilla y León

Miércoles, 12 de septiembre de 2018

El Grupo Parlamentario Socialista consiguió hoy el apoyo de todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León a una iniciativa, defendida por el Procurador del PSOE por Salamanca Fernando Pablos, en la que se pide a la Junta que garantice que en el próximo curso académico 2019-2020 las tasas universitarias se situarán en la media de España.

Las tasas, según ha argumentado el procurador salmantino y portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara autonómica, se sitúan en las más caras de España con la rebaja del cinco por ciento del año pasado.

En este mismo sentido, la Proposición no de Ley del PSOE instó también a la Junta a que incremente para el año 2019 la financiación a las universidades públicas para que la reducción de las tasas no repercuta negativamente en sus ingresos y de esta forma "no se vean aún más asfixiadas", concluyó Pablos.