La USAL sancionará las novatadas y expulsará a los responsables en los casos más graves

Martes, 11 de septiembre de 2018

El rector asegura que se actuará de forma contundente cuando atenten contra la integridad física o moral de un compañero “dentro o fuera del recinto universitario”

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha asegurado este martes que la institución académica sancionará a los responsables de las novatadas que “atenten contra la integridad física o moral de los compañeros” y se les expulsará en los casos más graves. Además, ha querido dejar claro que “vamos a ser muy contundente y cuando identifiquemos a una persona se le abrirá un expediente sancionador, valorando lo que haya ocurrido, y da igual si los hechos se han producido dentro o fuera del recinto universitario”.

Ricardo Rivero ha indicado que desde la Universidad “tenemos capacidad para exigir responsabilidades cuando las conductas atentan contra la dignidad de los estudiantes” y ha añadido que “es una obligación para nosotros, porque estas prácticas afectan negativamente a la imagen de las institución y de los propios universitarios que son humillados”.

Ante la proliferación de actos relacionados con las novatadas a estudiantes coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico, el Rectorado ha emitido hoy un comunicado en el que quiere manifestar su total oposición a este tipo de prácticas, que considera algo absolutamente “inaceptable desde el punto de vista universitario”, al tiempo que reitera que “ninguna agresión, ya sea física o moral, es tolerable en ningún contexto, y menos en la Universidad y sus espacios”.

Además, ha hecho un llamamiento a los estudiantes para no perpetuar unas tradiciones “que no pueden asociarse a un rito iniciático, al consumo excesivo de alcohol, al machismo y al acoso” y les anima a no participar en actividades vejatorias y a denunciar y rechazar las novatadas.

Para reforzar este compromiso con la comunidad universitaria, el Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad, en colaboración con los servicios de Asuntos Sociales, Colegios Mayores, Residencias y Comedores y Producción e Innovación Digital y los representantes estudiantiles, a los que se han sumado el Ayuntamiento de Salamanca y la Policía Local, ha lanzado la campaña ‘#StopNovatadas’, que bajo el lema ‘No las permitas. ¡Denuncia!’, quiere eliminar estas malas prácticas de los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora.

El equipo rectoral rechaza que los actos de bienvenida a las facultades, escuelas universitarias y colegios mayores y residencias se conviertan en una práctica generalizada de consumo masivo de alcohol y humillación al más débil.

Por todo ello, se han reforzado todas las líneas de colaboración con las autoridades locales y se recuerda a los estudiantes que participen en las novatadas que se activarán todos los mecanismos de los que dispone la Universidad para exigir responsabilidades a los participantes.

En este sentido, el equipo de Gobierno quiere agradecer la colaboración de todos los decanos, directores de escuela y directores de los colegios, residencias y servicios implicados en la campaña, en el seguimiento que se está haciendo en los diferentes campus para controlar las novatadas, así como al Ayuntamiento y a la Policía Local por el apoyo prestado en la vigilancia de aquellas zonas de la ciudad que quedan al margen de la autoridad universitaria.