El ajedrez se instala en Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas 2018

Martes, 11 de septiembre de 2018

El Ayuntamiento de Salamanca, la Fundación Cultura y Saberes, el Casino de Salamanca y el Club de Ajedrez Salamanca se han volcado con este deporte cuyo interés va creciendo dentro de la población salmantina

Con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2018, los días 8 y 9 de septiembre han tenido lugar los ya clásicos Torneo Infantil y Open de Ferias así como la tercera edición de la jornada de promoción del ajedrez dentro del programa "Ciudad Abierta" de Fundación Cultura y Saberes, jornada que año tras años sigue batiendo registros de participación.

De manera que, este fin de semana, el Ayuntamiento de Salamanca, la Fundación Cultura y Saberes, el Casino de Salamanca y el Club de Ajedrez Salamanca se han volcado con este deporte cuyo interés va creciendo dentro de la población salmantina sin distinción de edades.

Como años pasados el inicio de esa jornada lo marcaría el IV Torneo de Ajedrez Infantil Ciudad de Salamanca, dirigido para las jóvenes promesas de nuestro deporte. En la competición participaron también jugadores de otras localidades tanto de Castilla y León como de otras comunidades. Los ganadores de este torneo fueron: en sub 8 Manuel Prieto Martín, sub 10 Mario Sierra Peña, sub 12 Mª del Pilar Díaz García y finalmente en sub 16 la victoria correspondió a la albense Lucía Sánchez Elena.

El domingo sería el día más intenso pues comenzaría con la celebración del XV Open Internacional Ciudad de Salamanca donde medio centenar de destacados ajedrecistas medirían sus fuerzas. Finalmente el triunfo correspondió al Maestro Internacional José Luis González Trigal con 6 puntos seguido en el podio por Pablo Vidal Fernández y el Maestro FIDE Jesús López Rivera ambos con 5.5 puntos.

Después, y como fin de fiesta, en la Plaza de Anaya se pudo disfrutar de una velada ajedrecística donde se desarrollaron diferentes y variadas actividades con el fin de promocionar la práctica del ajedrez. Como en ediciones anteriores se cubrieron todas las expectativas pues fueron cientos los aficionados que se animaron a participar en ellas y numeroso el público que se detuvo a disfrutar del bonito espectáculo deportivo.

Sin duda, una prueba clara del interés creciente que existe por el ajedrez. El abanico de actividades fuer muy variado comprendiendo una gran partida simultánea a cargo del Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez Amador González de la Nava, explicaciones técnicas con el tablero mural, partidas con reloj e incluso juegos destinados a acercar el ajedrez a los más pequeños de la casa guiados por monitores del Club Deportivo Ajedrez Salamanca.