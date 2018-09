Denuncian deficiencias del centro de acogida de menores ‘El Molino’

Lunes, 10 de septiembre de 2018

Izquierda Unida – Equo ha registrado, a través de su procurador José Sarrión, una pregunta a la Junta de Castilla y León sobre la situación del centro de acogida de Menores ‘Los Molinos’ en Salamanca. Los mismo que Podemos, a traves de la procuradora salmantina Isabel Muñoz.

Sarrión ha declarado que “después de la visita que llevó a cabo Ganar Salamanca, de la que formamos parte, se pudo verificar que esta instalación, necesaria para poder atender a los menores tanto extranjeros como nacionales, está saturada, con falta de personal y con escasez en los recursos necesarios para cumplir su labor”

Ganemos Salamanca llevará su reclamación a la Diputación de Salamanca y exhortará a la Junta de Castilla y León, de la que depende dicho centro, a que tome cartas y solucione las irregularidades que dificultan la labor del mismo. Sarrión ha manifestado que considera necesario que la Junta de Castilla y León acelere la solución que el centro de acogida de menores “Los Molinos” necesita “para poder atender así a una población dependiente y vulnerable, como son los más jóvenes”.

Por su parte, el grupo parlamentario Podemos CyL también ha registrado una serie de preguntas referentes a la inspección y seguimiento de los centros de acogida de menores de la Junta y en particular de la situación del centro salmantino Los Molinos del Tormes, cuyas instalaciones visitará en breve la portavoz de Sanidad del grupo, Isabel Muñoz. También se cuestiona a la Junta por la derivación de menores a centros privados en los casos de baja ocupación de los públicos



Las preguntas registradas son las siguientes:



1.- ¿Con qué periodicidad se inspeccionan los centros de acogida de menores cuya titularidad es de la Junta de Castilla y León?

2.- ¿Con qué recursos humanos (especificando categoría y puesto de trabajo, e incluyendo a los vigilantes o personal de seguridad) cuentan cada uno de los centros de acogida de menores que hay en Salamanca?

3.- ¿Consideran que la plantilla del centro “Los Molinos del Tormes” es la adecuada para asegurar la calidad de la asistencia, cuando este centro es de Primera Acogida y, frecuentemente, tienen a su cargo menores que necesitan una atención especializada?

4.- ¿Les consta que en este centro salmantino se supera, en muchas ocasiones, su capacidad de acogida?

5.- ¿Por qué las/os educadoras/es del centro de acogida “Los Molinos del Tormes” se ven obligados a sustituir a trabajadoras/es de otras categorías y no se contrata a personal de las diferentes bolsas de empleo cuando surgen las necesidades?

6.- ¿Las horas de no contacto con el menor que realizan los educadores del citado centro están reconocidas e incluidas en los calendarios laborales?

7.- ¿Por qué la Junta deriva a menores a centros privados, cuando la ocupación de los centros públicos es baja?