Unionistas quiere alargar su buen momento ante el Atlético de Madrid ‘B’

Sábado, 8 de septiembre de 2018

Tras la victoria copera frente al Rápido de Bouzas, los salmantinos reciben este domingo, a las 12.00 horas, a un complicado rival como es el filial rojiblanco

Unionistas de Salamanca vive instalado en un momento de felicidad pleno después de la arrolladora victoria conseguida en Vigo frente al Rápido de Bouzas (0-4) en la primera ronda de la Copa del Rey. Tras la hazaña histórica conseguida el miércoles, el equipo vuelve a ponerse mañana el mono de trabajo para recibir al Atlético de Madrid ‘B’ en las Pistas del Helmántico a las 12:00 horas.

Será el segundo encuentro liguero que disputen los jugadores entrenados por Roberto Aguirre después de vencer en su estreno liguero en la competición al Pontevedra y caer en Gran Canaria frente al filial Las Palmas. Una victoria y una derrota que sirven para sumar tres puntos y aventajar en la clasificación a su próximo rival que suma por empates sus dos partidos disputados ante el Unión Adarve y el Real Madrid Castilla.

Aún así, y a pesar de no conocer la victoria (ni la derrota) en su inicio de liga, Roberto Aguirre no se fía de su oponente del domingo al considerar al filial del Atlético de Madrid “un rival complicado que no posee la ternura propia de un conjunto filial”.

Por lo tanto, Unionistas buscará sin Admonio ni Ayoze su segunda victoria en Segunda B, la que le permita seguir invicto en las Pistas del Helmántico y la que alargue varios días más el momento de felicidad en el que se encuentro inmerso el equipo.