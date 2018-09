Carlos Fortes pregona los festejos y anima a los vecinos a preservar las tradiciones

Viernes, 7 de septiembre de 2018

MIRANDA DEL CASTAÑAR | La localidad vive esta noche la mágica Procesión de los Candiles

Miranda del Castañar vive hoy la jornada más fascinante sus festejos patronales. Tras ofrecer actividades infantiles y una reunión de la Asociación de Amigos de Miranda, ha sido el pregón de Carlos Fortes el que ha avanzado la programación festiva.

La alcaldesa de la localidad, Encarna Torija, declaró que se ha vuelto a buscar a alguien con relación con la localidad, en este caso, Fortes es doctor en Bellas Artes y profesor de la Universidad de Salamanca. Es además, autor de un estudio sobre la arquitectura de la Sierra de Francia, donde Miranda juega un gran papel con sus siglos de historia y numerosos vestigios arquitectónicos.

Fortes comenzó su pregón señalando que está fascinado con esta comarca. "Me fascina la "Sierra de Francia, que tiene nada menos que seis localidades calificadas como conjunto histórico. Y especialmente Miranda, que está llena de vestigios que nos cuenta detalles del pasado, pero también la intrahistoria de sus habitantes. Aquí encontré uno de los primeros anuncios publicitarios, grabado en un dintel de piedra, en la casa de los chocolateros. Medias lunas, escudos, alusiones al bordado serrano, se pueden encontrar multitud de elementos que llaman la atención." El experto no olvidó en agradecer a los vecinos el velar por mantener las tradiciones: "Pero hoy es siete de septiembre, los vecinos acudimos a sacar las lámparas de aceite que hemos guardado durante todo un año. Os felicito mirandeños, porque sois los protagonistas de esta fiesta particular. Pero que entendáis está pasión a todo el año".



Una vez finalizado el pregón, todos los presentes marcharon hasta la ermita en busca de la imagen de la Virgen de la Cuesta. Tras un oficio religioso, tendrá lugar la Procesión de los Candiles, tradición que ha hecho a la localidad entrar en el selecto club de los municipios con festejos que son de Interés Turístico Regional.