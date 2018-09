El desaliento de "La Justicia"

No me pregunten el motivo de escribir sobre algo tan serio como “la Justicia”, no sé el motivo ¿o sí? ¿Que opinan estimados lectores?

La justicia depende de los valores de una sociedad y de las creencias de cada persona.

El concepto tiene su origen en el término latino iustitia, y permite a la virtud cardinal el deber de otorgar a cada uno, aquello que le pertenece y concierne de forma razonable y equitativa.

Lo que sí puedo afirmar es que “Ninguna sociedad puede alcanzar la paz si no tiene justicia”

Tenemos en nuestro país, políticos que desean convertirlo en el Nirvana de Bambi ¿puede hablar de JUSTICIA?, un okupa narcisista, rodeado de demagogos plastificados con risas de fotocool, embusteros, faltos de rigor y seriedad, que alteran ordenes en cuestión de horas… propuestas, programa, orden, seriedad, dignidad.

A los honrados… Que son la mayoría, apenas se les oye, ¡la timidez ha de abandonarse amigos políticos! no dejen que solo se escuche el carro vacio porque… grita más.

Les cuento el sueño que me despertó empapada en sudores y temblores de frío

Vi a la Justicia vestida con un orlado y lujoso vestido rojo, los brazos en jarra, también a los qué pregonan populismo, sentados en el lujoso salón de su opulenta dacha(Dixit Paco Umbral), nidos de vanidad y confusión, vi a los criados pedir ordenes que ustedes no saben dar, pérdidas de puestos de trabajo debido a la precipitación de un No en nombre de falsa Paz, que supuso el mayor susto de sus vidas a cientos de familias,—Señor sigue habiendo desahucios—No moleste, hoy no interesa darles voz en TV, ya tengo buen timonel a mis órdenes, es suficiente manejar a los imbéciles para poder descansa—La pobre Justicia desolada, sin apenas fuerza quiere gritar: “hordas veleta”, perroflautas carentes de “Valores”—Tampoco interesa vieja inoportuna— no mola, estás anticuada.

Debía estar en el duermevela cuando de la lámpara de mi cuarto vi colgar cientos de lazos amarillos, alborotadores, irrespetuosos, por otro ángulo, caminaban individuos arrastrados, las cabezas bajadas y mirada gacha, movidos únicamente por el afán de disfrutar de un remunerado puesto de trabajo, que les de fuste y bienestar a sus vacías e incultas vidas—¡Ah se siente! es nuestro medio de vida— Comentan entre ellos—; Por fin suspiré aliviada al ver que en Cádiz y Ferrol las corbetas van a surcar los mares, y cientos de familias recuperan el puesto, el pan que creyeron perder, y se volvió al socorrido “dónde digo digo, ahora digo diego”. Qué el desacato a la autoridad es castigado, que con fantasías no se gobierna la nación, que la Justicia no puede venderse JAMÁS, que el poder no es un juego de cómodos asientos donde se fuma en pipa negra y bebe licor ponzoñoso.

La gran “Dama” está muy molesta y ustedes ebrios de caprichos no la escuchan.

Le aconseje: ¡Señora!¡ Doña Justicia!, coja usted un buen atizador y a todo el que vea jugar con el pan de cada día, con nuestro pan, dele un buen garrotazo,¡ no se corte!, atice fuerte, baje los brazos y olvide el lamento…