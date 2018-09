Xavi Domènech ó No, no todos son iguales

Xavi deja la política. Sin lucrarse. Ni él ni su familia y amigos.

Xavi es la prueba viviente de que el poder no corrompe per se, de que no todas las personas que entran en política son iguales, de que hay otras maneras de hacer las cosas, de que los Ganemos, los En Común, los Ahora, los Imagina,…. no son como los partidos tradicionales en los que para llegar a los primeros puestos tienes que ser un trepa y por lo tanto, una vez que llegas vas a aprovechar el poder que tienes para beneficio propio.

Xavi entró en esto de la política como lo hicimos muchas personas desde el 15M para acá: primero por la indignación de lo que estaba ocurriendo con la “clase política”, y segundo, por responsabilidad, porque la cosa política es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los políticos profesionales.

La política consiste en gestionar lo de todas y todos, de la manera más eficaz para beneficio de toda la población. Dependiendo de la ideología más cercana a la persona que gestiona, las decisiones que se tomen serán más o menos controvertidas. Pero si esa persona ha tenido que trepar, poner zancadillas a los compañeros de formación, lamer culos a los de arriba…. y además, una vez alcanzado el puesto más alto, se perpetúa en el poder, las posibilidades de que no tome decisiones según su ideología sino según sus propios intereses, las posibilidades de que se acabe corrompiendo son elevadísimas.

En cambio, si te metes en política para hacer las cosas bien (según tu propio criterio), ajustando tus emolumentos y tus capacidades de decisión a un código ético previamente establecido, acatando “cargos” tal y como su propio nombre indica, o sea, asumiendo muchas responsabilidades y ningún privilegio, entonces, te quemas enseguida, porque la labor es muy dura, y pides el relevo.

Justo lo contrario de lo que pasa en los partidos políticos, al menos en la mayoría de ellos.

¡Ah! Xavi también es la prueba viviente de que quién ha nacido en Cataluña no tiene por qué sentirse más catalán que español ni más español que catalán, sino que puede sentirse las dos cosas por igual.