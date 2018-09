Una pasión: la escultura taurina

Martes, 11 de septiembre de 2018

A sus 78 años, este aficionado a la Fiesta emplea su día a día en su pequeño taller donde realiza en escultura réplicas de toros, entre ellos ‘Higuero’ e ‘Ingrato’, de Garcigrande, o ‘Cortador’, de Montalvo

Santiago Hernández es natural de Palacios del Arzobispo y aficionado a la Tauromaquia desde que solo era un niño. Un hombre rural, sencillo, de campo. Su pasión siempre fue la escultura, pero los caprichos del destino hicieron que tuviera que dejar esa afición a un lado y dedicarse al trabajo para poder ayudar a su madre que enviudó muy joven y posteriormente poder sacar a su familia adelante.

“De pequeño, antes de llegar a casa al salir del colegio, veía a mis vecinos haciendo yugos, manceras, los trabajos de entonces… y ahí empezó mi afición. Cogía la madera de chopo, la navaja y me dedicaba a hacer trabajos manuales. A eso se sumó mi afición a los toros. El campo y el toro siempre me han gustado”, explica.

Tal es así, que como la escultura siguió estando en su cabeza, desde hace dos años, a sus 76 años y ya jubilado, decidió empezar a trabajar en su pequeño taller en la creación de esculturas taurinas en polvo de alabastro, combinando así su técnica con su pasión por la Fiesta de los toros.

“Mis primeras creaciones eran toros que veía en televisión, o en alguna revista, pero decidí profundizar un poco más y hacer en escultura toros con nombres concretos y de ganaderías salmantinas”, explica.

Ahora, en su vitrina lucen toros como ‘Higuero’, el ejemplar de Domingo Hernández que fue lidiado por Juan del Álamo en La Glorieta en el 2016 y fue indultado; o la réplica de ‘Ingrato’, ejemplar de la ganadería de Garcigrande lidiado en quinto lugar en la corrida del día 14 de septiembre de 2017 en la Feria Taurina de Salamanca también por Juan del Álamo y que fue galardonado con el Toro de Oro; o el ejemplar de Montalvo de nombre ‘Cortador’ que permitió la puerta grande de Miguel Ángel Perera también en la pasada Feria Taurina.

Además de estos, tiene hecho en escultura el ‘Monumento al Toro de Lidia’ que es protagonista de la rotonda que da acceso a la plaza de toros de La Glorieta, obra de Gabriel Sánchez Calzada, y tiene además la cabeza del toro protagonista de la portada del libro ‘Verde y Oro ¡Coquilla!’ escrito por Vicente Sánchez López.

A lo largo de su vida ha expuesto en varias ocasiones bustos que también realiza, pero nunca ha logrado exponer estos trabajos taurinos, algo que confía sea pronto pues no cesa en su empeño de “seguir aumentando el número de réplicas”.

Santiago Hernández se ha marcado como próximo objetivo pulir los mejores toros de la Feria Taurina de este año, y así poder seguir dedicando horas en ese rincón donde cada día pasa sus horas puliendo y haciendo realidad un sueño, perfeccionando su técnica y empleándose a lo que le apasiona.

Anécdotas taurinas con Julio Robles como protagonista

En la memoria de Santiago hay infinidad de anécdotas relacionados con la Tauromaquia que reflejan su gran afición. Entre todas, recuerda con especial cariño cuando decidió hacerle un homenaje a Julio Robles tras el accidente que sufrió, y apostó por hacer calendarios con fotos del matador de toros y distribuirlos por toda la ciudad.

“Fue un éxito tremendo, me costó mucho conseguir las fotos porque no todo el mundo quería colaborar. Me gasté de mi bolsillo una buena cantidad de pesetas en la época, los difundí con el nombre de mi empresa y me llamó gente no sólo de Salamanca, muchísima gente de Palencia, de León, de Sevilla. Incluso me pedían calendarios por carta de Francia, pero nunca llegaron... era la grandeza que tenía el torero y fue una revolución”, concluye.

Fotografías: Ángel Merino