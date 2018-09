Antonio Varas de la Rosa, figura de cartel de Ferias y Fiestas

Viernes, 7 de septiembre de 2018

Es el autor de un cartel de calle, un cartel de Fiesta conscientemente popular, de tipos humanos tan reales que parecen asentir a las palabras del artista

Sentado junto a la pared de piedra de Villamayor iluminada por la alegría y el color de su cartel de Ferias y Fiestas, Antonio Varas de la Rosa tiene esa cercanía y esa brillantez deslumbrante de su pintura. Un cartel de calle, un cartel de Fiesta conscientemente popular, de tipos humanos tan reales que parecen asentir a las palabras del artista: el torero joven que despunta en la profesión, la charrita adornada con esos paraguas tan queridos al pintor, el músico que centra la composición, ese Unamuno que inusualmente sonríe mientras Floren, el camarero del Don Mauro, le ofrece una copa y una pajarita. No es solo realismo, es pura vida la pintura de Varas de la Rosa, imagen y semejanza de su visión gozosa y humanista del mundo.

Charo Alonso: ¿Qué sentiste cuando supiste que tenías que hacer el cartel de las Ferias y Fiestas?

Antonio Varas de la Rosa: Una gran alegría. Y después más sabiendo que está gustando mucho. Una alegría inmensa cuando la gente quiere que se lo firme. Es el Ayuntamiento quien propone al artista cada año el cartel, y yo antes ya me lo imaginaba… “Si me lo propusieran algún día haría esto y esto”. Quería un cartel de paisanaje, no de paisaje. Pensaba, el día que me elijan, si lo hacen, voy a pintar no a Salamanca, sino a la gente de Salamanca. Si os fijáis no hay ningún elemento arquitectónico de Salamanca, o quizás sí detrás de esta neblina. Es gente de Salamanca.

Ch.A.: Ese concepto del paisanaje es muy unamuniano... ¿Quiénes son los personajes?

A.V.de la R.: Más bien es una ilustración. Este es un cartel de cine con una composición muy frontal y siete personajes, el número mágico, en torno a la música. El músico es real, un chico de Londres que tocaba en la calle, mis hijos trabajan en Gran Bretaña y lo descubrí en un viaje, tengo una foto con él. Quise ponerlo en el centro porque la fiesta es la música, los conciertos. Y es un cartel muy de calle. De Feria, por eso está el toro aunque no hay un toro, sino un lance taurino, este joven es de la Escuela de Tauromaquia. De fiesta de la Virgen, de ahí una mujer que representara algo tan típico como la ofrenda de flores a la Virgen de la Vega que es el primer acto de las fiestas…

Ch.A.: ¡Has pintado muchos paisajes bajo la lluvia y siempre pones paraguas! Aquí no te has podido resistir y la muchacha lleva una sombrilla…

A.V.de la R.: La sombrilla, el paraguas lo encontró mi señora en una feria de artesanía y me lo regaló, yo siempre lo miraba pensando que lo iba a meter en un cuadro y mira dónde ha salido. Y la niña que se pregunta cuándo la van a bajar a las Ferias, la Universidad con su octavo centenario, Unamuno, la hostelería salmantina… Los anteriores carteles de las Ferias y Fiestas han sido más artísticos y eso está muy bien, pero yo buscaba otra cosa.

Ch.A.: En el cartel de San Juan de Sahagún pintaste a Miguel Martín, creo que estás haciendo una galería de personajes salmantinos…

A.V.de la R.: Estaba magnífico, es como en la película de ‘El Pastor’, solo podía ser él. Yo intento captar el alma de la gente a la que retrato, meterme dentro. Creo que a Floren le he pillado bien representando a la hostelería salmantina, le decía cuando posaba que pensase que le estaba ofreciendo un vino a Unamuno. El cartel de las fiestas de San Juan de Sahagún fue un poco diferente porque es un cuadro más de historia, más figurativo, con los elementos propios de la historia como el corral de la hierba, las palomas… y salió muy bien con Miguel Martín, yo a Miguel lo conocí en el año 1984 o 85, fui con él y con Maribel y con Paco Blanco a un Festival de Teatro, ahí les conocí a todos.

Ch.A.: Tu Unamuno es el del cuadro “Unamuno versus Unamuno” que abría la muestra organizada por Paco Blanco. Es un cuadro impresionante, debería estar en la Universidad.

A.V.de la R.: La exposición ‘Iconografía unamuniana’ ha sido magnífica. Un trabajo titánico que quizás en un Madrid hubiera tenido largas colas de gente para verla. Quizás hacía falta más… una cartela grande, muchas cartelas grandes ¿Dónde se informa la gente que viene para que vea una exposición? Tenemos lugares excepcionales, una oferta artística y deberíamos trabajarla. Hay que saber vender las exposiciones, en eso quizás Salamanca sea una ciudad muy bonita, pero un poco provinciana.

Ch.A.: Hace poco has expuesto óleos y dibujos también con este título unamuniano de “el paisanaje”. Pintas la calle, la gente ¿Qué tiene que tener una cara para que la retrates?

A.V.de la R.: ¡Más arrugas! Tiene que tener una mirada, tiene que tener un algo que aportar. Ahora estoy fascinado por los pastores, son caras talladas por el aire libre, tienen unos gestos, una postura…

Ch.A.: ¡Has pintado al pastor del pueblo de mi madre! ¿Cómo trabajas los retratos que te encargan?

A.V.de la R.: A veces trabajo mucho con fotografías además de la pose, coges un montón de fotos y ves el sentido del rostro. Las fotografías te van diciendo, también, si es posible, necesito hablar con la persona. Y me gusta dejarlo, verlo con una luz, con otra, volver… Las caras, los gestos, la postura. Y me gusta la calle. A mí a veces me llaman el pintor de la lluvia, o el de la Plaza. Me gusta la luz como la entiendo yo cuando llueve, es especial. Ahora estoy con el tema de las ovejas. La buena suerte que tengo es que puedo pintar lo que quiera, siempre lo he hecho pero ahora más desde que me he jubilado como profesor.

Ch.A.: ¿Cómo fueron esos años en Béjar de profesor de dibujo?

A.V.de la R.: ¡Felices! Llegué siendo un crío, recuerdo que aparecí con pantalones cortos y el conserje me paró los pies, me dijo, oye, que el día de entrada de los alumnos es el diez ¿Adónde vas? Tuve que explicarle que era el nuevo catedrático de dibujo. Aprendí mucho en Béjar, a ser persona, a ser maestro… Llegamos porque yo me quería ir de Madrid ¡Era hora y media de ida y vuelta al instituto donde trabajaba! Llegamos y nos instalamos en Béjar…

Ch.A.: Y te has convertido en un referente de la pintura salmantina.

A.V.de la R.: Yo soy un madrileño en Castilla. Llegué con los botones abiertos, con el pantalón corto… un gato… era el año 83 en Béjar y me tuve que abrochar esos botones… Béjar está anclado en un entorno maravilloso, es una pequeña Asturias, el lugar ideal para tener una segunda residencia, para disfrutar de la sierra. Cuando llegamos, los amigos madrileños venían a vernos y se admiraban del lugar. Eso sí, vivimos dos años en la zona más umbría de Béjar y pasamos un frío tremendo.

Ch.A.: Ahora vives en Salamanca. ¿Echáis de menos Béjar?

A.V.de la R.: Claro que sí, mucho. Pero puedes vivir en cualquier sitio si tienes algo que hacer.

Carmen Borrego: ¿Y que hace Antonio Varas cuando no pinta?

A.V.de la R.: Oye, ¿Quién es Pili y quién es Mili de vosotras dos? Cuando no pinto paseo, el cine me encanta, voy sobre todo a ver películas al Van Dyck, me gusta fijarme en un punto pequeñito, en las caras, en los sitios… Paseo por las orillas del río, me encanta la isla del Soto, me encanta mirar. Me gusta leer, leer en mi casa, en la calle… viajar ya no tanto. Me gusta mirar, mirar, mirar… voy pensando en las nubes, en los pastores, en las caras…

Ch.A.: Cuando no pintas estás pensando en qué pintar…

A.V.de la R.: Sí, voy pensando en cómo hacer el boceto. Lo imagino, lo miro desde un punto, desde otro…

Ch.A.: Una característica de tus dibujos es la perspectiva original, el contrapicado, esa forma de ver los objetos desde arriba, desde atrás… Eso y el color, el realismo…

A.V.de la R.: Yo veo una imagen, la compongo, la cambio, le doy vueltas. El caso es si algo te emociona o no te emociona. La cosa es emocionar con el trabajo, y que guste, lo de la crítica es diferente, los críticos suelen ser artistas frustrados en ocasiones. Pienso que mis cuadros son muy poéticos, son como una ilustración, forman parte de una pequeña historia y no importa que nos critiquen o nos exijan que seamos más o menos abstractos ¿Por qué se nos pide a los pintores que seamos abstractos y a los escritores no se les acusa de ser realistas? Si leo a Ruiz Zafón lo que yo quiero es una historia que me enganche, o que me emocione.

Ch.A.: Tu pintura gusta, Antonio, y siempre se ha vendido bien. ¿Qué necesidad hay de que todos los pintores sean abstractos o hagan arte contemporáneo?

A.V. de la R.: Estoy de acuerdo. A veces uno es denostado, me dicen que soy demasiado academicista, postalero, mira, a mí me da igual, reivindico mi derecho a pintar como quiera. Uno se puede emocionar con un Murillo o con un Tàpies –yo con un Tàpies también, pero menos-. A mí me emociona Sorolla, esa luz, a Sorolla lo levantaron los ingleses por ese tratamiento de la luz. Yo soy muy de buscar la luz, soy de la Facultad de Bellas Artes de Madrid donde se enseñaba el claroscuro.

Ch.A.: Tu pintura se identifica muy bien.

A.V. de la R.: Me gusta que se identifique bien mi trabajo, yo soy muy de Sorolla, muy de Greco, me gusta esa pincelada libre de Van Gogh. Soy muy rápido ejecutando, quiero llevarlo a cabo rápido. Yo no soy de meterme mucho tiempo en el cuadro, esa sensación de obsesivo es de Antonio López aunque la obra de arte hay que dejarla reposar y darle su tiempo. Y hay otro tipo de trabajo, como la ilustración ¡He hecho la historia de Salamanca ilustrada!

Carmen Borrego: ¿Tú eres más dibujante que pintor?

A.V.de la R.: Yo soy de dibujo y de pintura. Yo lo que soy es de barrio de Cuéntame. El guión de esta serie la empezó a escribir un amigo de la infancia y habló de nuestro barrio, de nosotros. Yo era el que dibujaba las camisetas… éramos nosotros, era nuestro barrio y mi amigo un guionista excepcional que ya murió.

Carmen Borrego: Eres una persona muy alegre. ¿Sufres cuando te desprendes de un cuadro?

A.V.de la R.: Yo soy muy positivo, haces un cuadro para venderlo y me da mucha satisfacción, por eso sigo. Al principio es un poco duro, pero la satisfacción de que alguien tenga ese cuadro es inmensa. Ahora hay obra mía en Taiwan y es fantástico. Siempre se ha vendido bien mi pintura porque tiene precios muy asequibles y es curioso, pero se vende mejor cuando hay una muestra pequeñita.

Ch.A.: Has participado en muchas actividades culturales .¿Cómo haces ese trabajo colectivo? ¿No es el artista una persona que defiende su espacio, su soledad?

A.V.de la R.: Tú recordarás la revista Goteras, con los alumnos de Béjar. A mí no me gusta ir solo, me gusta trabajar con los otros. Por eso hice tanto con los alumnos, nos gustaba hacer escenografía teatral, mosaicos, graffittis, collages… eso sí, también está el trabajo tú contigo mismo. Yo trabajo con música, en ese momento en el que estás tú mismo, en el estudio. Pero cuando hay un proceso, una exposición que organizo yo, o cuando participo en otros proyectos no me gusta ir solo.

Ch.A.: Me parece que ha gustado tanto tu pintura como tu trabajo de profesor.

A.V.de la R.: Es que he aprendido mucho de mis alumnos, Aprendes de los alumnos, esa frescura de los alumnos yo la captaba. Ellos no se dejan llevar por nada, no tienen amarras, esa originalidad me enseñaba. Por otro lado te llena de satisfacción que venga un antiguo alumno y te diga “Qué bien me lo pasaba contigo, qué música nos ponías en clase”. Yo siempre pinto con música, la música siempre me ha acompañado, y por eso se la ponía siempre a mis alumnos. Pinto con música porque el que me enseñó a dibujar lo hacía así…

Ch.A.: ¿Se puede enseñar a dibujar, Antonio?

A.V.de la R.: Se puede enseñar a dibujar, todos dibujamos. Tú ahora escribes y es como un dibujo, mi mujer está hablando por teléfono y empieza a dibujar. Dibujamos todos en ese momento en el que no sabemos qué hacer. Se puede enseñar a dibujar, a pintar, pero a ser artista no.

Ch.A.: ¿Y qué es ser artista?

A.V.de la R.: Ser artista es que no puedes hacer otra cosa durante todo el día que no sea expresarte. Eso es ser artista, eso sí, el hacer historia es otra cuestión, tiene que pasar el tiempo. De todas formas al final somos un poco de polvo en el universo. Lo importante, el tema es que estamos aquí, y el tiempo que estemos hay que vivir, hay que ser solidario.

Estamos en el tiempo del espigadero, en los campos de Salamanca los pastores y las nubes recorren el surco y los cielos que pinta Antonio Varas deseando la lluvia. Maestro de maestría, pincelada que recrea, relata y retrata las calles de Salamanca. Artista, sí, artista.

Charo Alonso

Fotografía: Carmen Borrego