‘#StopNovatadas’, campaña de la Universidad de Salamanca para frenar estas prácticas

Jueves, 6 de septiembre de 2018

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos Hilario, presentaron esta mañana la campaña “#StopNovatadas”, en la que colaboran conjuntamente el Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad, el Servicio de Asuntos Sociales, el Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores, el Servicio de Producción e Innovación Digital, el Ayuntamiento de Salamanca y la Policía Local.

Bajo el lema “No las permitas. ¡Denuncia!”, la iniciativa cuya finalidad principal es la prevención desde los espacios universitarios, repartirá durante la Feria de Bienvenida, que se celebrará el 13 de septiembre, marcapáginas con indicaciones sobre cómo proceder en estas situaciones. La vicerrectora adelantó que esta iniciativa también tendrá presencia en las facultades, colegios mayores y residencias universitarias propias y adscritas a la Universidad de Salamanca. Asimismo, se lanzará una campaña en redes sociales con el hashtag“#StopNovatadas”, para concienciar a los estudiantes y animarlos a no participar en actividades vejatorias y a denunciar y rechazar las novatadas.

El rector indicó que el camino a seguir será el de la “colaboración y comunicación con las autoridades locales, acción preventiva para evitar que ocurran las novatadas y, en caso de que ocurran, activación de los mecanismos de los que dispone la Universidad para exigir responsabilidades a los participantes”. Rivero también destacó el consenso existente entre los rectores de las universidades de Castilla y León, al calificar a las novatadas como algo “inaceptable desde el punto de vista universitario” y aseguró que “ninguna agresión, ya sea física o moral, es tolerable en ningún contexto, y menos en la Universidad y sus espacios”.

Por su parte, la vicerrectora, quien agradeció encarecidamente la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, hizo un llamamiento a los estudiantes veteranos para no perpetuar unas tradiciones “que no pueden asociarse a un rito iniciático, al consumo excesivo de alcohol, al machismo y al acoso”, y remarcó la importancia de contar con la colaboración no solo de la comunidad universitaria, sino de toda la comunidad salmantina.

En la rueda de prensa estuvieron presentes Antonio Fuertes Martín, director del SAS; Francisco Javier Melgosa Arcos, director del Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores; los directores de los colegios mayores y residencias de la Universidad de Salamanca y de los asociados a esta, y los representantes de los estudiantes de Grado y Máster en el Consejo de Gobierno.