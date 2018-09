Arrojo, Domínguez y Gil pasan el ‘primer corte’ de la convocatoria premundialista

Miércoles, 5 de septiembre de 2018

El seleccionador nacional se queda con catorce jugadoras tras descartar a María Araújo y Tamara Abalde

La Selección va quemando etapas de la preparación y tras el primer torneo en Valencia y unos días entrenando en Villanueva de la Serena, Lucas Mondelo junto a su cuerpo técnico han decidido reducir el equipo para ir perfilando el grupo que llegará al Mundial de Tenerife. De esta forma, la Selección afrontará el Torneo de Cáceres de este fin de semana con una delegación de catorce jugadoras tras la marcha de María Araújo y Tamara Abalde, por lo que las tres representantes de Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez, Belén Arrojo y Laura Gil siguen en la preselección.

Lucas Mondelo ha querido resaltar de ellas que “las dos han realizado un gran trabajo y con ellas ha subido el nivel competitivo del conjunto". El seleccionador ha decidido, según el planteamiento establecido, “estar ya con un equipo más reducido para el siguiente torneo”. “Este tipo de decisiones nunca son fáciles de tomar pero hay que hacerlo. Puede sonar a tópico pero estas decisiones son cuestión de pequeños matices y necesidades concretas que tenemos”, asume Mondelo que no tiene ninguna duda de que “ambas jugadoras van a estar en próximas concentraciones. Ellas son parte de este equipo y tanto María (Araújo), por su proyección y juventud, como Tamara (Abalde), porque nadie le ha regalado nada y ha vuelto porque se lo ha ganado, creo que van a volver con nosotros, ojalá en una lista definitiva”.

Ambas jugadoras pondrán rumbo a sus hogares mañana. “Es una pena pero me quedo con poder ir dando pasos adelante”, explica María Araújo que en breve viajará a Polonia a iniciar su nueva aventura: “Poder estar con este grupo siempre es un plus porque aprendes cada día, espero poder seguir viniendo y pelearé siempre por ponérselo difícil al seleccionador”. En la misma línea se despidió Abalde: “Da rabia porque como es lógico todas queremos llegar, pero me quedo con lo positivo, con poder haber vuelto y haber pasado este tiempo con la Selección. Ahora sólo queda animarlas, y seré la primera en hacerlo, desde la distancia”.

La delegación española queda configurada para la siguiente fase de la Ruta 2018 con Belén Arrojo, Queralt Casas, María Conde, Anna Cruz, Silvia Domínguez, Laura Gil, Astou Ndour, Laura Nicholls, Cristina Ouviña, Laia Palau, Leonor Rodríguez, Beatriz Sánchez, Alba Torrens y Marta Xargay.

La Selección pondrá rumbo a Cáceres mañana en donde disputará este fin de semana un cuadrangular junto a Argentina –su rival para el sábado a las 18h30 por Teledeporte-, Puerto Rico y Grecia. Para el domingo, el partido de España será a las 21h00 ante uno de los otros dos rivales dependiendo de los resultados.