Montalvo, la apuesta segura para dos figuras y el que apunta ser

Jueves, 13 de septiembre de 2018

El hierro salmantino llega a La Glorieta esta tarde con Ferrera, Castella y Ginés Marín, y lo hace en una temporada importante tras cosechar triunfos en plazas como Madrid, Cuenca, Gijón, o recientemente Guijuelo

El trabajo duro siempre da sus frutos. Y eso, Juan Ignacio Pérez Tabernero, titular de la emblemática ganadería de Montalvo, lo sabe bien. Montalvo vive un momento extraordinario, y de eso el ganadero es consciente, por lo que la expectación es alta.

En su finca de Linejo pasta la corrida que se lidiará en La Glorieta el próximo 13 de septiembre. Juan Ignacio tiene fe en ella, y así lo manifiesta. “Tengo confianza en que la corrida puede salir buena, luego nunca se sabe. Ya sabes lo que dice el refrán de que el hombre propone y luego Dios dispone. Lo cierto es que voy a Salamanca con mucha ilusión, con una corrida que personalmente me gusta y que creo que puede ser del gusto del aficionado charro al que tanto le debo, porque es una plaza que siempre nos ha valorado”, explica.

Será lidiada por los diestros Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Ginés Marín. “Son toreros que vienen de triunfar en las ferias. Castella es un figurón del toreo, Antonio Ferrera un conocedor de las lidias y un veterano que está respondiendo y Ginés uno de los jóvenes que apunta muy alto. El cartel a mí personalmente me gusta mucho, me parece muy atractivo. Es un cartel muy bueno, ahora tienen que salir las cosas por supuesto en lo que a nosotros nos respecta”.

El tipo de toro que se busca es un “toro bravo, con trasmisión, que humille, que vaya largo en el capote y en la muleta”. A su juicio, “con una o dos veces que el toro vaya al caballo es suficiente”. “No se puede gastar el toro al completo en el tercio de varas aunque muchos ganaderos sea, por el contrario, a lo que le dan mayor prioridad. Yo desde luego no. Hemos logrado que nuestros toros evolucionen en positivo, que duren más, que humillen y sobre todo que trasmitan emoción en todos los tercios, pues considero todo igual de importante. Por supuesto que eso no lo hemos logrado en todos los toros, pero sí hemos logrado cierta regularidad”, dice.

Casta y bravura en Las Ventas

Esa regularidad se está viendo latente esta temporada. Los que estuvieron en Las Ventas el pasado 24 de junio hablan de un “corridón con distintos grados de casta y bravura”. La lidiaron Octavio Chacón, Javier Cortés y Tomás Campos, y aunque el triunfo de los toreros no fue rotundo, toda la crítica estuvo de acuerdo en señalar de éxito lo cosechado por el hierro salmantino. “Para mí fue una satisfacción muy grande, es una corrida que un principio iba a ir a San Isidro pero por una serie de circunstancias no pudo ir, y fuimos el día 24. El primer sorprendido fui yo, por el resultado de los animales pero también por la repercusión que ha tenido. Creo que si se hubiera lidiado en la Feria, como hay 30 festejos, aunque hubiera salido igual de buena, no hubiera tenido tanta repercusión. Salí de Madrid muy satisfecho”.

Esa rotunda tarde provocó, según explica, que la empresa de la plaza de toros de Las Ventas contratara este hierro para San Isidro de 2019. “Ese mismo día, al acabar el festejo, quedó hecho, luego depende de que los toreros decidan matarla, pero eso ya es un problema de la empresa y de los toreros. Yo lo que puedo hacer y es lo que he hecho toda la vida es vender mi producto a los empresarios, y luego su cometido es configurar los carteles”, matiza.

Además de esa tarde de Madrid, en Gijón el triunfo fue rotundo el pasado 11 de agosto con la salida a hombros de Juan José Padilla y Roca Rey; en Cuenca, el 21 de agosto, triple puerta grande para El Fandi, José Garrido y Álvaro Lorenzo y en Guijuelo, tarde importante con triunfo rotundo de Álvaro Lorenzo.

Respecto a la profesión de ganadero, a su juicio, asegura que son los más perjudicados en esta realidad incierta que vive la Fiesta de los toros. “La crisis y la incertidumbre ha logrado que los ganaderos hagamos los deberes y lo hemos hecho reduciendo el número de vacas, quedándonos solo con lo mejor y lo hemos hecho con un objetivo: adecuar la oferta y la demanda. A pesar de que ahora están más igualados estos conceptos, no hemos conseguido subir los precios. Yo estoy cobrando prácticamente lo mismo por mis toros ahora en algunas plazas que lo que cobraba en 1993 y los costes sin embargo sí me han subido. Llega un momento en el que mantener una ganadería de bravo como ésta no es rentable, tienes que ser muy romántico. No es fácil el día a día”, asegura.

Tras Salamanca, llegará el compromiso de Zaragoza, y con eso, la temporada concluirá para esta ganadería consolidada y que goza del respeto de todo un sector.