Diego San Román, nueva apuesta azteca

El mexicano pisará por primera vez La Glorieta el próximo miércoles 12. Es un nuevo valor que ilusiona tras la gran dimensión que ofreció el pasado 22 de julio en la plaza de toros de Valencia

De origen mexicano e hijo del matador de toros Oscar San Román. En Diego San Román, por tanto, el toreo corre por sus venas desde el día que vio la primera luz. Aunque su pasión inicial fue el motocross, en este mexicano se despertó la vocación taurina a los 18 años. Con la mayoría de edad llegó el valor, el arrojo y el coraje para decirle a su padre que quería ser torero. Los trastos se convirtieron entonces en sus compañeros de viaje, muchas horas de entrenamiento en su país natal hasta que surge la oportunidad de venir a España a cumplir su sueño. Y con eso llegan las esperanzas.

¿Qué le dio España que no le daba México para poder empezar a hacer camino en el toro?

La disciplina, el sacrificio. Desde que llegué aquí me sorprendió mucho la forma que tienen de vivir la Fiesta de los toros y la forma que tienen de marcar el camino a los novilleros. Tuve la oportunidad de ingresar en la Escuela Taurina de Sevilla y posteriormente en la Escuela Taurina de la Comunidad de Madrid José Cubero ‘Yiyo’, donde me dieron la oportunidad de llegar a la final del Certamen ‘Camino hacia Las Ventas’, he toreado en Sevilla, y aquí en España me siento valorado al menos para poder seguir creciendo.

Su debut con picadores, sin embargo, fue en León, Guanajuato. Su país…

Sí, allí debuté con picadores porque así surgió la oportunidad. Este año ya estoy haciendo temporada como novillero aquí en España y mi presentación fue en Valencia.

La buena imagen de esa tarde es la que ha hecho que el nombre de Diego San Román suene con fuerza…

Yo no podía ni imaginar que las cosas se fueran a dar así de bien. Fue una buena novillada de Zacarías Moreno con la que me sentí muy bien y pude expresar lo que siento. Yo iba con la mentalización y la preparación que conlleva una plaza de primera y las cosas salieron aunque la gran pena fue la espada para acabar de redondear el triunfo. Es la tarde que recuerdo con más cariño hasta el momento aquí en España.

¿Cómo es Diego San Román en la plaza para quién aún no lo haya visto?

Un novillero que siempre da la cara, siempre salgo a demostrar lo que quiero ser, e intentar demostrar la pureza con la que quiero desarrollar mi toreo, siempre con entrega, pasión y con mucha verdad para que el que no me conoce cuando va a la plaza salga de ella recordando mi nombre

Y valor, según cuentan…

Eso dicen, sí. Si lo dicen, algo de razón tendrán.

Respecto a la tarde de Salamanca el próximo día 12. ¿Qué le dice el cartel? ¿Ha tenido la oportunidad de conocer a sus compañeros de terna?

No, lamentablemente no los conozco pero estoy deseando hacerlo porque me han hablado muy bien de ellos. Tampoco he tenido la oportunidad de conocer la casa de Rafa Cruz pero sí he visto bastantes novilladas y clases prácticas suyas y es una ganadería que ilusiona mucho y me encanta.

¿Quién es su persona de confianza y con quién comparte el día?

Mi persona de mayor confianza es mi apoderado, Alberto Elvira. Él y mi banderillero que es mi mano derecha, David Blázquez. Estamos los tres todo el día entrenando y si mi padre tiene la oportunidad por estar aquí un periodo de tiempo siempre me ayuda y está en el día a día.

Después de Salamanca, ¿qué más tiene?

El día 14 en Nimes, el 15 en San Agustín de Guadalix y el 16 en Los Molinos. El resto irá saliendo en base a lo que suceda en los ruedos, que confío en que será positivo, siempre por el camino del esfuerzo para ir consiguiendo metas y objetivos.