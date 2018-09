Dos bazas salmantinas ante la de José Cruz

Miércoles, 12 de septiembre de 2018

Antonio Grande y David Salvador serán los dos novilleros charros que hagan el paseíllo en la plaza de toros de La Glorieta el próximo 12 de septiembre ante el encierro de José Cruz. Compartirán cartel con el novillero mexicano Diego San Román, en la tarde que dará el pistoletazo de salida a la Feria

ANTONIO GRANDE, NOVILLERO

“Solo pienso en disfrutar y en mostrarme tal cual soy, sin presión”

Su concepto es puro. Sus formas apuntan a que puede ser un novillero con fuerza en el escalafón, pero su ansia de crecer se ve frenada por el sistema. Tan injusto a veces. Desde que el pasado 12 de septiembre debutara de manera triunfal en La Glorieta, solo ha tenido oportunidad de enfundarse el traje de luces en dos ocasiones más. Un año después, vuelve a su plaza para afrontar la que será su cuarta novillada con picadores.

“Es una plaza que siempre se me ha dado muy bien, por lo que ahora mismo estoy muy ilusionado e intensificando mucho la preparación para que ese día puedan salir las cosas como uno sueña. Las sensaciones son muy buenas y creo que puede ser una tarde bonita”, explica.

Compartirá cartel con David Salvador y el mexicano Diego San Román con novillos de la ganadería de José Cruz, por lo que es consciente de que el nivel es alto, y la exigencia, por tanto, mayor. “La novillada creo que ha quedado muy rematada. Con David Salvador tengo una relación de amistad muy intensa, entrenamos juntos todas las semanas al menos dos o tres días, sé que viene muy preparado y que va a apretar; a Diego San Román no tengo la oportunidad de conocerlo personalmente pero sé que es un novillero muy hecho, con mucho valor. Respecto a la ganadería, verte anunciado con este hierro es una garantía. Sin caballos pude torear dos novilladas suyas y en el campo he tenido la suerte de tentar muchas vacas en esa casa, y el fondo de calidad siempre queda de manifiesto”, detalla.

Respecto a la temporada, reconoce que no ha sido tan intensa como deseaba. Toreó en Santander el pasado lunes 23 de julio la de Zacarías Moreno. La espada le robó el triunfo y acabó siendo intervenido por “una cornada a nivel interglúteo”. “La pena que tengo con Santander es haber pinchado el último novillo, porque le tenía cortadas las dos orejas, me hubieran venido muy bien para dar un golpe sobre la mesa, aunque las sensaciones fueron muy buenas y se pudo ver mi concepto del toreo y lo que quiero expresar. La parte amarga vino después, nada más salir el primer novillo me arrolló y estuve toda la tarde dolorido, me pegó una cornada pero hasta que no llegué al hotel no me la vi. Afortunadamente ya estoy recuperado y al 100%”.

Asegura que busca “torear lo más puro posible, bajándole mucho la mano a los novillos, dándole el pecho y buscando siempre la profundidad”. Los espejos en los que se mira son Paco Ureña y Alejandro Talavante, y reconoce su admiración por Roca Rey.

Entre sus objetivos a corto y medio plazo está el afianzar su sitio, “aprovechar cada oportunidad” para tener un sitio imprescindible en el escalafón novilleril. Sigue caminando de la mano de Mateo Carreño, quién aposto por él desde el principio para velar por su carrera. Aunque asegura que no hay nada cerrado respecto a su presentación en Madrid como novillero con picadores, sí afirma que “igual nos toca ir el año que viene en el próximo San Isidro”, algo que para él sería un “sueño” y “una oportunidad única”.

DAVID SALVADOR, NOVILLERO

“Me he ganado por mí mismo estar en la Feria y voy con la máxima ilusión”

Una rotunda oreja a David Salvador en una buena novillada de Rocío de la Cámara en Sevilla el pasado 6 de mayo le ha servido a este novillero con picadores de la Fuente de San Esteban para entrar en la mayoría de las novilladas del mes de septiembre, así como le sirvió para entrar en Madrid este mes de julio en el certamen de novilladas nocturnas de la Plaza de toros de Las Ventas.

Esa tarde en La Maestranza fue la primera de este año, y la de Madrid, la segunda. Este 5 de septiembre volvía a ponerse el traje de luces en Arganda del Rey, el día 7 en Ampuero, el día 8 en Santa María de la Alameda, el 9 en Villaseca de la Sagra y en Villa del Prado. El día 12, vuelve a Salamanca. “Estoy feliz y muy ilusionado porque creo que todas estas novilladas anteriores a la tarde La Glorieta me van a dar rodaje para llegar aquí a un nivel mucho más alto. El cartel para mí es muy especial porque es la primera vez que toreo con Antonio Grande como novilleros con picadores. Es un gran amigo, al igual que Rafa Cruz, el ganadero, una persona a la que personalmente le debo mucho. Seré el más antiguo del cartel, por lo que tocará abrir tarde, algo que no se corresponde con el número de festejos toreados, pero esto es así. La tarde se conjuga como muy especial, por lo que la ilusión está por las nubes. Ver mi nombre en la Feria significa que me he ganado por mí mismo el estar ahí, por lo que tengo muchas ganas de demostrar mi evolución y demostrar que me merezco ese puesto”, explica Salvador.

De la tarde del pasado 27 de julio que fue su presentación en Las Ventas guarda un sabor “agridulce” pues las cosas no acabaron de salir. “Uno va con toda la fe y toda la ilusión de que salgan las cosas, Madrid es la plaza más importante del mundo y lograr allí un triunfo es muy complicado. Yo soy muy autocrítico y no estuve al 100%, tal vez me pudo pesar la tarde, era mi debut allí, y se juntó todo un poco, pero sé que la plaza sigue ahí y espero poder volver a pisarla pronto”, matiza.

No obstante, asegura que durante todo el invierno su preparación ha sido muy intensa. Por cercanía con su apoderado, el matador de toros Leandro, Salvador trasladó su residencia a Valladolid “para estar alejado de las relaciones familiares y estar centrado en el toro al 100%”. Asegura que nota la “madurez” que ha experimentado estos últimos meses gracias a la mentalización, el toreo de salón y los días de campo.

Su concepto, por tanto ha evolucionado también. Aunque algo no ha cambiado, y es la entrega que da cada tarde en la plaza. “La mejor sensación es saber que no me he dejado nada cuando llego al hotel”, explica. “En mi situación, cada tarde es una oportunidad única, por lo que hay que darlo todo sea donde sea. Todo pasa muy rápido, y si no aprovechas las oportunidades en su momento, luego no se puede volver atrás”.