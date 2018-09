“Las fiestas de Villoria no se entenderían sin los festejos taurinos”

Miércoles, 5 de septiembre de 2018

El Ayuntamiento instalará semáforos en la avenida de Las Villas y continuará con la pavimentación de calles en lo que resta de legislatura

Julián Barrera, alcalde de Villoria, destaca del programa de las fiestas de la Virgen de la Vega los festejos taurinos que conmemorarán el trigésimo aniversario de la plaza de toros de La Vega. Espera que las celebraciones sirvan para que los vecinos puedan “evadirse unos días de la vida cotidiana y disfruten en compañía de amigos y familiares”.

El primer edil, quien además es diputado de Cultura, aún no ha decidido si se presentará a la reelección en las elecciones municipales del año que viene. Lamenta que los responsables políticos no hayan “encontrado aún la solución” a la despoblación. “Debemos hacerlo porque la supervivencia de nuestros pueblos nos va en ello”, declara.

¿Qué novedades tienen en el programa de fiestas de este año?

El cordón umbilical de las fiestas de Villoria gira alrededor de los espectáculos taurinos, musicales, gastronómicos, culturales. Y como centro de todos ellos la Ofrenda Floral y los actos religiosos en honor a nuestra patrona la Virgen de la Vega. Nada de esto puede faltar en Villoria estos días y por eso intentamos que cada uno de ellos sea mejor cada año. Este año tendremos unos espectaculares festejos taurinos para conmemorar el trigésimo aniversario de la plaza de toros de La Vega. Doce novillos de Barcial, Agustínez y Sánchez Arjona saldrán al albero y a las calles para ser lidiados por recortadores, rejoneadores, toreros y aficionados. También serán unas fiestas especiales como homenaje a nuestro ingeniero, inventor y aviador Fernando Gallego Herrera en el 85 aniversario del famoso vuelo vertical con su Aerogenio. Pregonará las fiestas su sobrino Fernando Gallego Otero y colocaremos una placa conmemorativa en la casa que le vio nacer.

¿Colaboran los vecinos en la organización?

Tenemos una Comisión de Fiestas prácticamente permanente que año tras año se compromete con cualquier actividad que se desarrolla en Villoria. Cualquier vecino puede incorporarse a ella y participar de la organización de las fiestas o de otras actividades. Su presencia es constante e imprescindible y cada año podemos ver sus inconfundibles polos morados en todos los actos organizados. Aprovecho la ocasión para darles las gracias una vez más.

Villoria es uno de los pueblos de la zona con más afición taurina. ¿A qué cree que se debe?

La afición al toro bravo y los festejos populares es algo que viene de largo en Villoria y que ha pasado por tradición de padres a hijos. Creo que ya forma parte de nuestros genes. Ahora lo vemos claramente en el grupo de jóvenes villorejos que conforman la Comisión del Toro del Voto, que han renovado la ilusión, el respeto y la pasión de todos los vecinos por este animal legendario. La cantera se renueva cada año con los niños que participan en los encierros con carretones o los recortes infantiles. Comprendo que haya personas a las que no les gusten los festejos taurinos pero las fiestas de Villoria no se entenderían sin ellos.

¿Cómo vive personalmente las fiestas?

Para mis compañeros y para mí son posiblemente los peores días de año. Se unen la responsabilidad, la preocupación y el cansancio producidos por nuestra obligación de participar en todos los actos y estar pendientes de que todo salga bien. No hay prácticamente tiempo para dormir. Lo sabemos y lo aceptamos. Ponemos toda nuestra ilusión en las fiestas y eso es lo que nos ayuda cada día. Sabemos que son las jornadas más especiales de todo el año para los vecinos de Villoria y para nosotros también.

Unas palabras para sus vecinos con motivo de las fiestas…

Que procuren evadirse unos días de la vida cotidiana y disfruten en compañía de amigos y familiares. Que dejen los problemas y preocupaciones diarios aparcados durante unos días. No es necesario que el alcalde se lo diga porque saben hacerlo perfectamente. Son días de unión y fraternidad, de olvidar lo que nos separa y recordar lo que nos une, que es mucho. A los más jóvenes y miembros de las peñas mucha precaución. El alcohol y la participación en los festejos taurinos son una mala combinación. Y muy peligrosa. Hay algo que siempre pedimos y nunca conseguimos del todo: respeto, educación y civismo. Hay personas muy mayores o enfermas que no tienen por qué sufrir las consecuencias de los malos comportamientos. Es importante recordar que nuestra libertad acaba donde empieza la libertad de los demás.

¿Hay algún proyecto de los que tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar? De aquí hasta el final de la legislatura, ¿qué retos tiene previsto afrontar?

Hay muchísimos proyectos que no hemos podido realizar. Por desgracia, la mente y las ideas van mucho más rápido que la realidad o las posibilidades económicas para realizarlas. Pero vamos caminando poco a poco y llevando a cabo las obras e inversiones que consideramos más necesarias. Trabajo y sentido común. Con esos dos ingredientes llevamos trabajando casi ocho años. En el tiempo que nos queda terminaremos la renovación del alumbrado público, asfaltaremos las calles pendientes y colocaremos semáforos en la Avenida de Las Villas para mejorar la seguridad de vehículos y peatones. Hay más proyectos en marcha que también nos gustaría poner en marcha y que pronto daremos a conocer. La valoración o el balance de la legislatura corresponde hacerla a los vecinos que hace cuatro años depositaron en nosotros su confianza.

Tanto Villoria como toda la comarca de Las Villas se enfrentan al problema de la despoblación. ¿Qué medidas cree necesarias para revertir la situación?

En este tema no puedo ser demasiado objetivo porque vivo, disfruto y amo al mundo rural y a mi pueblo. Supongo que hay causas objetivas que han motivado la despoblación de nuestra provincia, pero también es cierto que el mundo rural está lleno de posibilidades de todo tipo por explorar y explotar. Tenemos un sector primario capaz de producir y transformar absolutamente de todo. El trabajo en el campo y en los pueblos ha cambiado mucho con la llegada de las nuevas tecnologías y debemos hacérselo ver a nuestros jóvenes. No tiene sentido que todo el mundo se vaya a vivir en cuarenta metros cuadrados y alquileres privativos a las grandes ciudades mientras las casas de los pueblos se quedan vacías y se van cayendo poco a poco. Desde luego algo estamos haciendo mal. Los responsables políticos no hemos encontrado aún la solución pero debemos hacerlo porque la supervivencia de nuestros pueblos nos va en ello.

¿Se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales?

Es pronto para contestar a esa pregunta. Queda mucho trabajo por hacer y cuando llegue el momento tomaré la decisión. Cualquier alcalde o concejal deja demasiadas cosas de su vida personal por el camino. Cosas que ya nunca va a recuperar.