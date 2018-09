UGT denuncia la “situación de riesgo” por las obras en la estación de autobuses

Miércoles, 5 de septiembre de 2018

“Las aberturas en el suelo y en el techo no están protegidas, existiendo piedras, cables y placas sueltas”

El sindicato UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca la “situación de riesgo para los trabajadores y para los propios usuarios que pasan por la Estación de Autobuses de Salamanca, como consecuencia de las obras de remodelación de dichas instalaciones”.

En este sentido, argumentan que “se están dando una serie de circunstancias que ponen en riesgo el desarrollo de la actividad laboral de los trabajadores de las empresas concurrentes, sin que hasta la fecha se les haya informado sobre los riesgos que las obras de remodelación pueden ocasionar”.

“Las zonas de obras no están delimitadas ni señalizadas, las aberturas en el suelo y en el techo no están protegidas, existiendo piedras, cables y placas sueltas. El techo de la estación contiene placas de amianto y no se están manipulando ni por personal especializado ni según los procedimientos establecidos sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto”, añaden.

Por todo lo anterior concluyen que “los trabajadores de las empresas concurrentes conviven con riesgos diariamente y la falta de información sobre las obras, riesgos y medidas preventivas genera incertidumbre y preocupación en su trabajo diario, generando situaciones de estrés y malestar”.