Andrés José Calderón vuelve a sorprender con sus sandías gigantes en Guadramiro, pese al retraso en la siembra

Domingo, 2 de septiembre de 2018

A pesar de un mes de retraso en la siembra respecto a otros años, Andrés José Calderón ha vuelto a sorprender desde Guadramiro con sus sandías gigantes. En esta campaña llevó a la báscula un ejemplar de 17,300 kilos, otra de 15,600 kilos y asegura que bastantes sandías rondan los 12 y 13 kilos de peso.

“Este año las sandias vienen con un poco de retraso ya que no se pudieron sembrar como otros años a primeros de mayo, –señala– si no que tuve que retrasarlo hasta el 25 de mayo, ya que la tierra estaba muy pesada”. Y es que la tierra debido a la lluvia caída estaba muy húmeda, con lo cual muchas no nacían, pues se pudría la pipa, por lo que tuvo que reponerlas más tarde. “Las llegué a sembrar el 15 de junio y no tenía mucha esperanzas en ellas ya que para este fruto se hacía tarde, porque si entran los calores las podía quemar al volver a nacer”, cosa que sucedió porque al nacer, las quemo el sol.

En definitiva ha sido un año de mucho trabajo y mimo, así, las que nacieron primero “las tuve que cuidar más que otros años, le puse unas botellas de plástico para que la lluvia no le cayera encima y me las secara porque si la sandiera no tiene 3 hojas y le llueve encima lo más probable es que se seque. Esto lo dicen los mayores y en algunas fue cierto, se secaron”.

Ante estas circunstancias, Andrés José Calderón advierte que este año los ejemplares de sandias han bajado un poco la calidad respecto a otros años, “porque cuanta más agua menos dulzura, la cual le beneficia para que engorden más, aunque al sembrarlas más tarde, tampoco le benefició”. Además, “tengo menos sandias porque el 15 de julio cayó en Guadramiro una tormenta con bastante granizo y muchas de las flores las rompió. Este año cada sandiera me tiene 1 ó 2 sandias, respecto a otros años que tenían una media de 4”.

Aun así, Calderón asegura que “he tenido dos que han sobresalido de las demás, una de ellas ha llegado a pesar 17,3 kg. y la otra 15,6 kg.”, por lo que con sendos ejemplares de esos pesos se siente muy satisfecho, y añade que “si se llegan a sembrar a tiempo como otros años, sobre el 5 de mayo, y nacen y le viene el agua como ha venido este año, hubiera sido si no el mejor año de sandias uno de los mejores”.