¿POR QUÉ LO LLAMAN FEMINISMO?

Yo me considero feminista. Defiendo la igualdad de derechos completa entre hombres y mujeres. He escrito montones de artículos sobre escritoras y pintoras. He denunciado que muchas estuvieran relegadas. He discutido muchas veces con machistas cerriles.

Entiendo que el feminismo es reclamar la equiparación de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos. Y no solo aquí, sino en otros lugares donde las mujeres están infinitamente peor, son esclavas de los hombres. Es reclamar el respeto a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Entiendo que es algo liberador, alegre, creativo.

Pero entonces no es feminismo condenar a alguien sin juicio, solo por acusaciones. No es feminismo expulsar a un actor de una película sin haber sido juzgado, para que la película sea rentable. No es feminismo atacar todos los libros que no son sermones feministas, porque las obras literarias nunca serán sermones de ningún tipo.

Entonces no es feminismo atacar obras de arte en los museos y promover que las retiren. No es feminismo pretender que las mujeres no tengan cuerpo, igual que los hombres, y sean solo cerebros conservados en formol. No es feminismo quemar mentalmente las obras como Savonarola en Florencia en el siglo XV, cuando le obligaron a Boticelli a hacer una pintura santurrona y aburrida. El arte siempre se ha hecho para sorprender, provocar, inquietar, dar visiones, no para adoctrinar.

Entonces no es feminismo buscar con lupa micromachismos y nanomachismos y espectromachismos, igual que los inquisidores buscaban criptojudaismo, huellas de herejía escondida. Entonces no es feminismo disparar a todo lo que se mueva, llamar machista a todo el mundo. No es feminismo utilizar a Virginia Woolf y hacerle decir cualquier cosa. Ella quería su cuarto propio pero nunca quiso destruir libros ni convertir la literatura en predicación.