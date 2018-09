¿POR QUÉ CREEMOS SOLO EN LO MEDIOCRE?

Tenemos establecido que el mundo es limitado y vulgar. Y que sigue estrictamente las leyes que nosotros le hemos marcado. Hemos decidido que solo la vulgaridad es real. Sustituimos la realidad por nuestros esquemas pobres.

Y si un día vemos que el mundo es un prodigio y una maravilla, nos callamos. Los místicos chan decían que eran “los que van en pos de lo real”. Para ellos no importaban los esquemas. Todo era paradójico y prodigioso. Por eso asombraban a sus discípulos con respuestas chocantes.

Me hace gracia. Si algo es extraño o complejo no puede ser real. Solo es real lo pobre y mecánico. Todo lo que es grande y prodigioso decidimos que es irreal, que es inverosímil, que no cumple las leyes. Por eso los mediocres odian a los genios. Y los mezquinos niegan a los dioses. Ya lo decía Hölderlin.

Pero los dioses se ríen detrás. Para Bataille el fondo de su experiencia mística es una gran carcajada. Y para Nietzsche la culminación de la sabiduría es la risa de los dioses.

El propósito de la cultura moderna a partir del Renacimiento es trivializar y enjaular la vida. Max Webber dice que el mundo ya no tiene encanto. Walter Benjamín dice que las obras de arte ya no tienen aura. Pero el mundo en su fondo sí tiene encanto. Y las obras sí sueltan aura.

Rilke dice en sus Cuadernos que aún no se ha dicho nada real ni importante. Y Proust nos mostró que una magdalena era prodigiosa. Y Novalis dijo que hay que dar a lo conocido la dignidad de lo desconocido. A pesar de los miopes, todo es prodigioso, inexplicable.