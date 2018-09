El Recoletas Atlético Valladolid repite presencia tras ganar al Viveros Herol BM Nava (30-23)

Sábado, 1 de septiembre de 2018

Los locales no se despegaron hasta la segunda parte, gracias a una defensa 5-1 que les permitió tomar una ventaja decisiva en los minutos finales.

El Recoletas Atlético Valladolid sufrió para imponerse a un luchador Viveros Herol BM Nava (30-23) y clasificarse para la final de la Copa de Castilla y León. Los locales no se despegaron hasta la segunda parte, gracias a una defensa 5-1 que les permitió tomar una ventaja decisiva en los minutos finales.

Los gladiadores azules se medirán mañana al Abanca Ademar León en la final de la Copa de Castilla y León 2018, repitiendo la final de la pasada temporada. Un choque que se disputará en Huerta del Rey a las 18.30 horas.

Tras un buen inicio de los locales (8-3), los segovianos remontaron para empatar el partido (12-12) e irse al descanso con uno abajo (13-12). Sin embargo, David Pisonero maniató el ataque navero con una defensa 5-1 con Miguel Camino de avanzado en la segunda parte. Un cambio táctico que permitió al Recoleta mantener una cómoda ventaja de entre 4 y5 goles y llevarse el triunfo por 30-23.

Los gladiadores azules saltaron a la pista con mucha intensidad, con defensas alternativas y abiertas que funcionaron muy bien en los primeros 15 minutos de la primera mitad. En ataque Adrián Fernández y Víctor Rodríguez llevaban la voz cantante, con Miguel Camino acertado desde el extremo. Con eso, el Recoletas Atlético Valladolid pasó a dominar el marcador con un cómodo 8-3 en el minuto 15. Un resultado que auguraba un triunfo local muy cómodo. No fue así.

Las rotaciones de banquillo no sentaron bien al Recoletas, que perdió la iniciativa en ataque y no alcanzó el mismo nivel atrás. Se produjeron varios errores en pases y los lanzamientos no fueron buenos. El Viveros Herol BM Nava ganó entonces presencia y control, con un gran Carlos Villagrán y con Darío Ajo Villarraso como mejor goleador (8 goles). Los segovianos remontaron para ponerse a dos goles (9-7, min 22) y aunque sufrieron dos exclusiones seguidas continuaron recortando distancias hasta empatar (12-12, minuto 29). Un gol de Jorge Serrano dio una mínima ventaja a los locales en el descanso (13-12).

En la segunda mitad David Pisonero apostó por una defensa 5-1 con Miguel Camino en punta, y el Recoletas mejoró y volvió a coger una buena diferencia (18-13, minuto 37). Los segovianos tuvieron más problemas en su circulación y los vallisoletanos aprovecharon para seguir distanciándose (20-15, minuto 42). Aún así Villagrán y Darío Ajo Villarraso siguieron siendo el motor principal de un BM Nava que no cedía.

Además, los visitantes también sufrieron mucho con las exclusiones en la segunda parte, algo que aprovecharon los gladiadores azules para tranquilizar el partido y estabilizar el marcador ya con la segunda oleada de banquillo más centrada (25-19, minuto 52). El Recoletas Atlético Valladolid ya no sufrió más y terminó el choque de forma cómoda con un triunfo por 30-23.

FICHA TÉCNICA

Recoletas Atlético Valladolid (30): César Pérez (portero), Roberto Turrado (1), Rubén Río (4), Abel Serdio (3), Jorge Serrano (7), Miguel Camino (3), Víctor Rodríguez (4) -siete inicial- Diego Camino (1), Nico López (-), Héctor González (-), Dani Pérez (1, 1p), Adrián Fernández (2), Carlos Calle (portero), Miguel Martínez (1), Roberto Pérez (-), Gastón Mouriño (3).

Viveros Herol BM Nava (23): Carlos Colomer (portero), Darío Ajo Villarraso (8, 1p), Nicolo D’Antino (-), Carlos Villagrán (3), Darío Ajo Martín (-), Tomislav Brakocevic (1), Alonso Moreno (4) -siete inicial- Paco Bernabéu (3), Alvaro Rodrigues (-), Bruno Virseda (1), Ernesto Sánchez (portero), Pablo Rodríguez (-), Andrés Alonso (1), Antonio Llopis (-), Adrián Rosales (1), Oleg Kisselev (1), Filipe Martins (-)

Parciales cada 5 minutos: 4-1, 6-2, 8-3, 8-6, 12-8, 13-12 -descanso- 16-12, 18-14, 20-16, 22-17, 26-21, 30-23

Árbitros: Antonio Merino y Francisco Javier Moyano. Excluyeron a Adrián Rosales (22’, 41’, 50’), Alonso Moreno (24’), Héctor González (27’), Oleg Kisselev (38’), Tomislav Brakocevic (45’), Jorge Serrano (48’).

Pabellón: Pabellón Huerta del Rey (Valladolid). Semifinal de la Copa Castilla y León 2018. Unos 500 espectadores.