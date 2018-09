Armando: “Tengo ganas e ilusión por seguir a tope dedicándome al fútbol en el Salamanca UDS”

Sábado, 1 de septiembre de 2018

El central andaluz pide a la afición “que tiremos todos del carro, sobre todo en los momentos malos”

A sus 33 años, Armando Lozano se presentaba este sábado como nuevo jugador del Salamanca UDS, y lo hacía con la ilusión del que empieza y así lo reconocía. “Llego con muchas ganas e ilusión. Muy motivado por seguir a tope dedicándome al fútbol. Quiero sumar, ya sea en la grada, jugándolo todo o donde haga falta”, comenta el futbolista.

Sobre su primera toma de contacto con el vestuario afirma sinceramente que “he entrenado hoy. Falta romper el hielo. Apoyar más y hablar más entre todos. Eso hace que el nivel suba, pero está claro que la confección de la plantilla ha sido progresiva y necesita un tiempo para cohesionarse”. Por eso lanzaba un mensaje a la afición de paciencia. “Le pido que tiremos todos del carro, sobre todo en los momentos malos”.

Respecto a su fichaje, comentó que “sinceramente, me motivaron las ganas del club porque viniera. La primera conversación con Movilla, a pesar de ser por teléfono, fue de cercanía y buen trato. Además, el proyecto me parece muy interesante. He estado aqui jugando con el Barça B y sé las ganas que hay”, sentenciaba.