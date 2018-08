Salamanca acogerá el I Memorial Pepe San Agustín en las Ferias y Fiestas

Viernes, 31 de agosto de 2018

La competición se desarrollará los días 8 y 9 de septiembre y se hará un pequeño homenaje en presencia de sus familiares

Arranca la temporada la temporada baloncestística y el próximo sábado 8, en categoría masculina y el domingo 9 de septiembre, en categoría Femenina, arranca la primera edición del Memorial “Pepe San Agustín”, que se incluye dentro del programa de Ferias y Fiestas de Salamanca, que se disputará en el Pabellón Julián Sánchez El Charro. Se trata de un torneo de pretemporada dirigido a los equipos de categoría autonómica de Salamanca y provincial, de preparación para la temporada que está a punto de arrancar. Con este evento, tanto la Federación de Baloncesto de Castilla y León, la Delegación Salmantina de Baloncesto de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca, quieren rendir un pequeño homenaje a la figura del ex árbitro salmantino, Pepe San Agustín, que falleció el pasado 22 de febrero.

Dirigida a los equipos de categoría autonómica de nuestra ciudad y provincia, Infantiles, Cadetes y Juniors, tanto masculino como femenino.



La competición se desarrollará en dos días, en el Pabellón Julián Sánchez El Charro de Salamanca, desde la 9 de la mañana que se disputará el primer partido hasta las 22:30 que acabará el último partido. Casi 14 horas seguidas de baloncesto ambos días.



El Sabado 8 de Septiembre será el turno para los equipos masculinos. Participaran los equipos de CB Tormes de Salamanca, CD Carbajosa Basket, CB La Flecha (Valladolid) y el Colegio San José (Valladolid).



El Domingo 9 de Septiembre, turno para los equipos femeninos. Participarán los equipos de CB Avenida de Salamanca, CB Santa Marta, CD Carbajosa Basket y CB Alcobendas (Madrid). El sistema de competición será de liguilla, todos contra todos, dónde los equipos ganadores de cada categoría alzarán la Copa de la primera edición de este torneo, que se pretende que sea el pistoletazo de salida para los equipos autonómicos cada temporada. Todos los partidos serán dirigidos por árbitros y oficiales de mesa del Comité de Árbitros de Salamanca.

Pepe San Agustín:

José Antonio San Agustín Hernández, Pepe San Agustín como era conocido en Salamanca por todo el mundillo del baloncesto, nos dejó el pasado 22 de febrero. Más de cuarenta años como árbitro en activo, lo que supone que dedicó a nuestro deporte más de la mitad de su vida. Hay que recalcar que lo hizo como árbitro en activo hasta el último momento. Nunca le gustaron los despachos, o estar sentado haciendo un informe a un compañero, a él le gustaba arbitrar, estar en contacto con jugadores, entrenadores, padres y así lo hizo hasta el 3 de febrero, cuando arbitró su último partido. En sus comienzos sus peculiares movimientos y saltos hicieron que los jugadores de aquella época le apodaran cariñosamente como el “karateka”.

Según fueron pasando las temporadas empezó a volcarse en el baloncesto de formación. En estas categorías fue donde además de árbitro se convirtió en un verdadero educador. No le bastaba con sancionar pasos, dobles o faltas, siempre explicaba a los más pequeños el porqué de esa decisión para que lo pudieran entender. Cada arbitraje era una verdadera clase magistral de humanidad y saber tratar a todos los participantes en el juego. Siempre era el primero que se ofrecía voluntario para cualquier actividad de baloncesto de formación, era un clásico el verlo en Pequebasket, Fanatic Mini, Día del Mini. Todo esto le convirtió en una figura muy conocida y querida en el mundo del baloncesto, no solo a nivel provincial, sino también autonómico. No en vano en Salamanca, mucho de los niños y niñas a los que arbitraba en la actualidad eran hijos de jugadores a los que en su día arbitró, convirtiéndose en el árbitro de dos generaciones de jugadores en Salamanca. Gracias por todo lo que diste al baloncesto a través del arbitraje, y como te gustaba decir: ¡Arriba la nave!

Como viene indicado en los horarios, el sábado 8 a las 17.30 horas, se hará un sencillo homenaje a la familia de Pepe San Agustín, con una entrega de una placa conmemorativa a cargo del Delegado Provincial, Fernando Vázquez.