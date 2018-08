Calle de Fray Luis de Granada y cruce con Padre Manjón y Profesor Sáez, con un diseño muy “peatonal” justo donde están los colegios.

Estos días el Ayuntamiento ha corrido solícito a mejorar la ruta de recogida de basura en su discurrir por la Calle de Fray Luis de Granada, en concreto en su tramo entre la Avenida de Italia y la plaza del Oeste. Señalo lo de solicito dado que no suele tener la misma reacción cuando se trata de históricos problemas relacionados con peatones. Es cierto que ha aprovechado para solucionar una vieja demanda de quienes caminan por aquí, poner un paso de peatones junto al cruce con la calle de Agustín del Cañizo. Bienvenido, aunque tarde, un paso que no sé debido a qué designios técnicos, que no de seguridad vial como demuestran ahora, lo impedían.

Reconozco que el actual Barrio del Oeste no me agrada mucho físicamente, es muy denso y casi sin espacios libres, dominado por el coche. Con calles estrechas llenas de vehículos aparcados dado que no existe otra forma de estacionar. Claro que también es el barrio más vital de la ciudad, gracias a una Asociación de Vecinos y un tejido social que trabaja incansable desde hace muchos años. Incluso han sido capaces de elaborar una propuesta de Regeneración Urbana con participación vecinal, que por supuesto no le interesa al Ayuntamiento Popular-Ciudadanos. Diría que es el lugar perfecto para convertir sus calles en espacios de convivencia con prioridad peatonal resolviendo de una vez, y de forma más inteligente que lo hecho hasta el momento, el problema del aparcamiento de los que allí residen.

Eso no impide que se puedan hacer cosas, sobre todo si existe desde hace décadas, también, un problema de aceras estrechas en la calle Fray Luis de Granada, con una desmedida e incomprensible calzada de casi 7 metros de ancho. No es atractiva para el peatón, no trasmite mucha seguridad a quienes caminan por ella, y eso que cerca del encuentro con el Paseo de Carmelitas hay un par de colegios. Pero resolver esto a pesar de haber espacio parece un problema irresoluble que, incomprensiblemente, se mantiene en el tiempo. Y eso que alguien ha hablado de Camino Escolar para la zona (recordemos que desde puntos de aparcamiento, no desde los domicilios de los escolares).

A mi parecer, y sin desmerecer las necesidades de la recogida de residuos, es mucho más urgente ensanchar las aceras, y no creo que resulte muy caro económicamente. Sobre todo a un Ayuntamiento que alardea de superávit al final de los ejercicios, o que es capaza de gastar cientos de miles de euros en obras que corresponden a otras administraciones como en los accesos de la N-630. Por supuesto sería mejor afrontar la problemática global del barrio, como qué hacer con la Calle de Wences Moreno que mantiene una interesante actividad comercial pero que es incómoda para sus potenciales clientes, o la Plaza del Oeste y la necesidad de un espacio libre de coches para el encuentro de los residentes (¿Dónde juega la infancia en este barrio, sólo en la plaza de Carmelitas?).

Está muy bien solventar problemas a los vehículos, aunque sea el camión de la basura, pero ¿por qué no existe la misma diligencia para resolver los de la gente que camina, (la inmensa mayoría de los viajes en la ciudad) niñas y niños entre ellos, cunado además hablamos de seguridad vial?