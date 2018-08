La subida de 58 euros en su pensión sólo beneficiará al 16% de las viudas

Viernes, 31 de agosto de 2018

En Salamanca hay 20.856 pensionistas por viudedad, pero la mejora no afectará a todas, ya que se exige cumplir unos requisitos: tener 65 años o más, no percibir salarios por trabajo ni otra pensión pública y no contar con ingresos por encima de los 7.347,99 euros anuales