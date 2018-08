CSIF denuncia que la Junta quiera llevar, de nuevo, la negociación de las condiciones laborales de sus empleados al Diálogo Social

Jueves, 30 de agosto de 2018

El sindicato reitera que el ámbito de negociación es la Mesa General de Empleados Públicos de la Junta, en las medidas que afecten a los trabajadores públicos

En una nota pública que reproducimos a continuación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León denuncia “la reiterada actitud de la Junta, empeñada en saltarse la legalidad existente sobre la gestión de la modificación de las condiciones laborales de los empleados públicos de la administración regional, otorgando al Diálogo Social unas competencias que no tiene, y marginando a la primera organización sindical con representación entre los empleados públicos del ámbito regional, como es CSIF”.

Esta denuncia es consecuencia de la decisión de la Junta, en su Consejo de Gobierno de este jueves 30, de crear un órgano colegiado, compuesto por administraciones públicas y las entidades más representativas que conforman en Diálogo Social de Castilla y León, con el objetivo de “garantizar la participación y asesoramiento del desarrollo”, del nuevo proyecto de ley de ‘Medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León’, que el Gobierno regional pretende establecer.

Sin entrar a valorar el fin y el contenido de esas futuras medidas, con las que se quiere reforzar la conciliación de las personas y las familias con el trabajo, la corresponsabilidad familiar entre mujeres y hombres, la eliminación de la brecha salarial de género, que CSIF considera “muy positivas y muy necesarias”, la “indignación” de esta organización sindical independiente viene porque “una vez más, la Junta trata de llevar los cambios de condiciones laborales de los empleados públicos de la Junta al ámbito del Diálogo Social, un foro en el que sólo están los dos sindicatos de clase y la patronal de empresa privada”. Algo que sabe muy bien la Junta, “porque así se lo hemos recordado en diversas ocasiones”, insiste CSIF.

“Como ya hemos dicho en otras ocasiones, no vamos a permitir que los asuntos que son competencias de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, como los cambios o mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores públicos de la Junta, se negocien en otro ámbito diferente, que no tiene competencias para hacerlo”, explica CSIF. Este sindicato recuerda a la Junta que “no podrá aprobar ninguna medida, que afecte a las condiciones laborales de los empleados públicos de la administración regional, que no se negocie y se acepte en la Mesa General de Negociación”, instándole al Gobierno regional a que deje de excluirle en las decisiones que afecten a los empleados públicos. CSIF remarca que el Diálogo Social “podrá negociar las medidas que quiera en el ámbito de la empresa privada, pero no en el de los empleados públicos”.