Conoce las mejores ofertas y promociones de Vodafone TV

Jueves, 30 de agosto de 2018

Tras las vacaciones y con la llegada del tiempo malo, quedarse en casa viendo nuestros programas y series favoritas en la televisión puede ser una opción para no aburrirnos este invierno

Con el fin de las vacaciones veraniegas, llegó el momento de volver a casa. Es el tiempo ideal para adquirir alguno de los paquetes de Vodafone TV, y así disfrutar de tus programas y películas favoritas con total comodidad. Vodafone tiene varios paquetes para la televisión, pensando en todos los integrantes de la familia.

Vodafone TV Esencial

Ofrece más de 65 canales, incluyendo HBO España. Está incluido en el paquete Vodafone One L con un precio de 9 euros por mes. Tiene el mismo coste para Vodafone One M, mientras que para Vodafone One S tiene una tarifa mensual de 12 euros.

Vodafone TV Total

Es una promoción irresistible que ofrece Vodafone TV. Es un paquete con más de 120 canales, que incluye HBO España, y que puedes probarlo por los mismos 9 euros mensuales durante los primeros tres meses. Si después de ese período quieres seguir con el paquete total, deberás avisar a Vodafone.

Adicionalmente y sin coste extra, podrás disfrutar de Vodafone TV Online para ver tus programas, películas y series favoritas en el ordenador y el móvil. Es un servicio muy útil si no tienes televisión en el cuarto, pero deseas seguir viendo la película mientras estás en la cama.

Canales de Vodafone TV

Vodafone tiene canales y paquetes para niños, jóvenes y adultos. Puedes elegir el paquete que mejor se adapte a tus gustos:

Vodafone TV + HBO España

HBO España es el predilecto de los amantes del séptimo arte. Podrás acceder a un extenso catálogo de películas de diferentes géneros. HBO emite películas modernas y también clásicos un poco más antiguos que siguen cautivando a la audiencia.

Vodafone Fútbol

Es el paquete imprescindible para los aficionados al fútbol. Transmiten partidos de LaLiga Santander, incluido el partidazo, LaLiga 1|2|3, contando el mejor partido de la jornada, la Copa del Rey, UEFA Champions League y mucho más.

VideoClub - Cine de estreno

Disfruta de las últimas novedades del cine en un extenso catálogo repleto de películas exclusivas y de calidad, con títulos de todos los géneros y el mejor cine de estreno. Tener este paquete te ayudará a estar actualizado con las últimas películas que llegan a la cartelera de España y a nivel internacional.

Fórmula1® y MotoGP™

Los fans de los deportes a motor alucinan con este paquete de Vodafone. Emite todas las carreras de coches y motos de las competencias más prestigiosas del mundo. Podrás seguir la actualidad de los pilotos españoles.

Infantil

Vodafone no se podía olvidar de los pequeños de la casa. Aquí conseguirás programas infantiles, de animación y lúdicos para bebés y niños. Los pequeñines disfrutarán y aprenderán al mismo tiempo.

Documentales

Contiene contenidos temáticos con los mejores canales de documentales centrados en animales, naturaleza, historia o ciencia, entre otros. Los documentales son ideales para que los niños y jóvenes aprendan sobre diversos temas.

Con Vodafone no tienes excusa para aburrirte en casa. Es cierto que las vacaciones llegaron a su fin, pero todavía tenemos las noches y los fines de semana para pegarnos a la TV con una buena película o la serie de moda.