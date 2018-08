Los industriales de los Chabarcones no descartan “ninguna medida” para evitar que el mercadillo acabe allí

Miércoles, 29 de agosto de 2018

Los empresarios del Polígono Los Chabarcones de Ciudad Rodrigo emitieron en la jornada del miércoles una nota de prensa tras la nueva reunión celebrada en la mañana del martes con miembros del Equipo de Gobierno ante la posibilidad de que el mercadillo sabatino acabe en su zona.

En la nota emitida, los empresarios muestran su “total malestar” por el procedimiento y el resultado de la reunión. Según explican los empresarios, el Ayuntamiento les comunicó que no va a atender sus peticiones, que pasaban porque su zona quedase descartada para acoger el mercadillo.

Tras darse lectura al informe de la Policía Local en el cual se ve como ‘idóneo’ el emplazamiento del helipuerto situado tras el Centro de Salud y Especialidades (que tampoco convenció a los empresarios), el alcalde Juan Tomás Muñoz comunicó que aún no había una decisión tomada, y que justo después iba a haber una Junta de Portavoces para volver a tratar el asunto. Según apuntan los industriales, se quedó en llamarles para comunicarles el resultado de la reunión, pero todavía no se ha producido esa comunicación.

En la misma nota de prensa señalan que no están dispuestos a aceptar lo que definen como un “ninguneo a la industria de esta ciudad”, anunciando que no descartan “ningún tipo de medida para evitar la instalación del mercadillo” en su zona y así poder defender la viabilidad de sus negocios “y los puestos de trabajo que de ello se generan”. En el texto remitido se asegura que no tienen nada en contra de la actividad de los vendedores ambulantes, “pero no consideramos adecuado que se beneficie la actividad de unos en perjuicio de otros”.