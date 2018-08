La ‘cláusula del miedo’ impedirá jugar a Carlos Quintana frente a su anterior equipo

Martes, 28 de agosto de 2018

Ayoze Placeres, lesionado, y David Álvarez ‘Peli’, expulsado en el encuentro ante el Pontevedra, tampoco jugarán ante Las Palmas Atlético

Unionistas de Salamanca se enfrentará a Las Palmas Atlético este domingo sin tres jugadores que fueron titulares en el debut con victoria en Segunda B por un gol a cero frente al Pontevedra. Así, frente al equipo canario no estarán presentes sobre el terreno de juego ni Ayoze Placeres, ni David Álvarez ‘Peli’, ni el ex jugador de la entidad amarilla, Carlos Quintana.

En el caso de los dos primeros, no estarán en el primer partido de Unionistas fuera de casa en Segunda B por imposibilidad. Ayoze no estará por lesión tras sufrir un doble esguince fruto de un choque en el partido frente al Pontevedra, mientras que Peli no jugará por sanción. Fue expulsado por el colegiado tras ver una doble amarilla, la segunda cuando el partido finalizaba.

El tercero de los jugadores que tampoco podrá vestirse de corto frente a Las Palmas Atlético será precisamente un ex jugador de la entidad canaria. Carlos Quintana no podrá enfrentarse a sus ex compañeros por la denominada ‘cláusula del miedo’, una disposición presente en su contrato con Unionistas que no le permite jugar frente al que fuera su equipo al estar cedido por tal club.

Así, Roberto Aguirre tendrá que buscar soluciones para el debut de Unionistas fuera de casa ante la imposibilidad de contar con tres jugadores que fueron titulares y piezas importantes en la histórica victoria del equipo charro ante el Pontevedra.

Admonio, al margen del grupo

Un jugador que será duda para este encuentro será Admonio. El guineano entrenó esta mañana al margen del grupo y continúa recuperándose del edema óseo sufrido en pretemporada.