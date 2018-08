Complicado cuarto encierro de Aldeadávila con novillos de Valrubio y susto en la plaza

Martes, 28 de agosto de 2018

Complicado cuarto encierro de las fiestas de Aldeadávila que acabo con un gran susto en la plaza. Se corrían cuatro novillos de Valrubio, dos negros y dos colorados, bien presentados, y que se lo pusieron difícil a los caballistas al poco de salir del prado del Rocoso. Los novillos de Gejuelo del Barro se negaron a realizar el encierro y se dieron la vuelta en el recorrido, lo que provocó un retraso de unos diez minutos.

Los caballistas y mansos volvían tras los novillos para iniciar de nuevo el encierro, imprimiendo mayor velocidad a la manada para no dejar ‘pensar’ a los de Valrubio, así que dos ‘toritos coloraos’ encabezaban como balas la manada al entrar en la calle mimbreros, encierro fugaz, visto y no visto con una carrera vertiginosa hasta entrar en la plaza.

Y fue en el ágora aldeaviluca, coso improvisado para estas Fiestas del Toro en honor a San Bartolo, donde tuvo lugar el momento de mayor peligro al ser cogido un joven cuando intentaba introducirse bajo los palenques de la fachada del Ayuntamiento. Los erales de Valrubio no amagan, cuando van, van, y así uno de los novillos colorados estuvo a punto de empitonar a un joven al no poder introducirse por completo entre los barrotes. Aunque parecía que la cogida había tenido consecuencias graves para el mozo, finalmente se quedó en un gran susto y los pantalones hechos jirones. La fiesta continuaba después de que San Bartolo extendiera su capa al quite.

No dio más de sí el encierro, una vuelta al ruedo más de la manada y dos intentos fallidos para entrar en toriles, primero dos novillos, los colorados, y después, Ángel ‘mellizo’ de San Felices, apuraba a los dos negros y mansos para entrar en chiqueros.

Para esta tarde está previsto el último festejo de las fiestas, novillada en cuyo cartel están anunciados David Martínez y Valentín Hoyos, este último de la escuela taurina de Salamanca) acompañados de sus correspondientes cuadrillas. Al finalizar se soltará una vaquilla.

EN UNOS MINUTOS SE INCLUIRÁ UN VÍDEO DEL ENCIERRO