Campos: “El resultado es demasiado contundente para las sensaciones de juego que hemos tenido”

Domingo, 26 de agosto de 2018

El técnico considera que, sobre todo a partir del minuto 65, el equipo bajó los brazos

El técnico del Salamanca CF UDS se mostraba contrariado con el resultado, aunque valoraba positivamente el mayor control de juego de su equipo y la propuesta, aunque lamentó que en la parte final el equipo se descompusiera. “La primera parte la sensacion es que hemos hecho más que ellos. Hemos tenido cinco minutos que sabíamos que atacaban así a balón parado con Juanma al primer palo y nos han hecho el gol en un rechace. La sensación al descanso es que podíamos con fuerza revertir el resultado porque el juego lo indicaba, pero le hemos concedido todas las ventajas necesarias al borde del área. Es cierto que hemos tenido que recomponer la defensa de circunstancia y conforme ha ido avanzando el cansancio y su juego vertical nos ha ido sometiendo ante jugadores más rodados. La pegada del Fuenlabrada se ha notado, pero creo que el resultado es demasiado contundente para las sensaciones de juego que hemos tenido. Felicitarlos por su eficacia y mejorar muchos las sensaciones que hemos tenido en los últimos 25 minutos”, señalaba el técnico.

“Sabíamos que a balón parado nos sacaban como decimos una cuarta, como solemos decir, y en esas situaciones sabiamos que tenían ventaja. Revertimos con juego, el equipo sabe a qué juega, pero ha habido situaciones en las que con poquito se ponen 3-0 y los últimos quince minutos son para saber que hasta el final no nos podemos descomponer. La sensación es que hemos competido hasta el 65 o así y luego hemos bajado los brazos y eso no lo podemos hacer. Hoy hemos empezado a competir y la primera nos la han dado bien dada. Espero perder uno por cinco que no cinco por uno”, sentenció el técnico.