Fútbol contradictorio...

Aunque las ideas sean coherentes con arreglo a una determinada concepcion, siempre habrá alguien que cuestione las decisiones de otros sobre todo cuando el que contrarresta con opiniones no suele jugarse ni un euro, simplemente “cacarea” como las gallinas cluecas, esas que resultan improductivas por más ruido que armen en el gallinero.

En estos días se está produciendo un debate “sui generis” ante la decisión muy firme del Real Madrid de no fichar jugadores tan solo por el hecho de acallar opiniones que recomiendan al Real Madrid que se gaste en un 9 goleador la módica cantidad de 150 millones de euros sin saber siquiera si va a jugar de titular indiscutible, no ”en vano todavía están en plantilla jugadores que marcan goles como Isco, Benzema, Bale, Asensio, Lucas Vázquez, etc. Y un futbolista Juvenil de 18 años llamado Vinícius y que costó el año pasado unos 45 millones de euros… Pero la cuestión no solo es desembolsar esas cifras mareantes sino en los compromisos de gasto mensual en salarios y primas correspondientes que ascienden al 60 o 65% de la masa total.

Por ejemplo, se dice que el Barcelona supera para esta temporada ya el 80% o más. Cifras mareantes en todo caso. Por eso me sorprende que el periodismo jalee estas aventuras, cuando la Sociedad civil en general tiene tantas carencias en servicios sociales hasta el punto de que el salario mínimo de 1000 euros (166.000 pesetas) se considera excesivo y no nos entra ninguna tiritona ni nos da fiebre añadida cuando nuestro equipo favorito ficha UN futbolista de 150 millones de euros (25.000 millones de pesetas). Soy un gran aficionado al fútbol pero con estas cifras nos estamos saliendo de foco, seguramente con la reducción de un 20 o 30% de esas cifras se podría disfrutar de un fútbol desarrollado y bonito. La cuestión es que hemos entrado en competencia con italianos, franceses, ingleses, alemanes, etc, que debieran adoptar la filosofía de NBA para un control efectivo de fichas y salarios.

Salamanca, 30.agosto.2018.