Los riesgos de tomar ibuprofeno, el medicamento más consumido

Tomar ibuprofeno, uno de los fármacos más consumidos para aliviar dolores leves, puede conllevar problemas de salud. Así lo subraya una investigación publicada en Journal of the American College of Cardiology, y que asegura que el consumo continuado de ibuprofeno mezclado con el de anticoagulantes orales puede resultar prejudicial para la salud. Esta combinación aumenta el sangrado y el riesgo de padecer un infarto en personas con fibrilación atrial (el tipo más común de arritmia cardíaca).

Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. De ahí la importancia de no automedicarse y de seguir siempre las indicaciones del médico o farmacéutico. El ibuprofeno es un medicamento que pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroides (AINE) y que se utiliza comúnmente para calmar el dolor. Aunque casi todo el mundo sabe que los AINE pueden provocar úlceras y hemorragias gástricas, tal y como señalan desde la OCU, son pocas las personas que están al tanto de que este tipo de medicamentos aumenta el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares como (trombosis, infarto de miocardio…).Normalmente, señala la OCU, quienes toman el medicamento optan por comprar cajas de 600 mg cuando esa dosis es muy superior a la necesaria.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierte que las dosis de ibuprofeno iguales o superiores a 2.400 mg al día están contraindicadas en pacientes con problemas cardiovasculares graves. Sin embargo, no existe riesgo de infarto o trombosis si se toma ocasionalmente o las dosis son de menos de 1.200 mg.

Además, conviene extremar las precauciones con el ibuprofeno en caso de padecer problemas cardiovasculares o enfermedades en el hígado o riñones, así como en caso de padecer alguna úlcera. En el caso de las mujeres, durante el primer y segundo trimestre del embarazo.