Los lunes al sol: las pensiones

Bueno, al sol ahora, o con paraguas en el próximo otoño e invierno. El caso es que la lucha de muchos miles de mayores, bajo a tutela de la Plataforma y Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, continúa gobierne quien gobierne hasta alcanzar unas pensiones públicas dignas, y que se cumpla su Tabla reivindicativa. En algunas ciudades como Bilbao en los “lunes al sol”, se ha conjugado lo festivo con los gritos reivindicativos, como “Manos arriba, esto es un atraco” o “Fuera corruptos de las instituciones”.

Se acerca ya setiembre y comenzará un nuevo curso político. Por eso es bueno volver a insistir ante los políticos y ante el Gobierno socialista que se hicieron promesas que hay que ejecutar. ¿No pretenderán algunos partidos políticos, sindicatos y asociaciones darnos gato por liebre en esto de las pensiones y en lo del pacto de Toledo? Que no nos engañen con migajas insignificantes y ridículas, aprobadas in extremis y como limosna, en los presupuestos generales. Nosotros exigimos que se garanticen la sostenibilidad económica de las pensiones y su blindaje en los art. 50 y 41 de la Constitución. La revalorización de “todas” las pensiones por igual según IPC, garantizada y permanente, y no solo en años de bonanza. Y la reclamación más urgente es que se establezca en 1.084 euros la pensión mínima.

La Seguridad Social tiene números rojos en 15 de las 17 comunidades autónomas españolas. Algunas están muy agravadas por la despoblación y la pobreza. Las cotizaciones no dan ni para pagar las jubilaciones en la mayoría de las comunidades. El anterior gobierno de Rajoy agotó totalmente –con pésima gestión de su ministra Báñez- el fondo de Rescate, la caja única de la S.S. Las pensiones están ahora indefensas, al arbitrio de los mercados, y estos con enormes ganas de que todos nos hagamos un plan de pensiones privado o mixto, en clara alusión al plan de pensiones paneuropeo. En el País Vasco se criticó al PNV también, rechazando los “intentos de los nacionalistas de sustituirlas por planes complementarios privados de pensiones como las Entidades de Previsión Social (EPSV).

En la reunión mantenida con la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, la ministra Valerio se ha comprometido a llevar todos las propuestas de los pensionistas, que permanecen intactas, al Pacto de Toledo, sin permitir que los propios pensionistas intervengan directamente en esta comisión, ni fijar un calendario conjunto de seguimiento de los temas. Sólo promesas de volver a reunirse.

Pésanchez ha prometido cosas que no ha cumplido ni podrá cumplir, bien porque no puede, no sabe o no quiere. La realidad es esta: el PSOE vuelve a infringir sus compromisos. Y si es porque no sabía cómo estaban las cosas, jurídica y económicamente, pues eso significa ineptitud para gobernar o para ser líder de la oposición, o se dicen muchas mentiras. De eso ya sabemos bastante los españoles con el bipartidismo. Pésanchez se ha reunido con los representantes del Ibex-35 en la Moncloa para tranquilizarlos sobre la creación de nuevos impuestos a la banca y tecnológicas (para financiar pensiones), muy rentables electoralmente, pero de pobre recaudación, que ya no serán de aplicación inmediata.

Los bancos no piensan aceptar las tasas que les quiere aplicar Pésanchez para recortar la austeridad en España (es más, amenazan con venganzas a los consumidores). De todas maneras, las propuestas de Unidos Podemos para ello –se parecen a las de FMI– son buenas. Pero se necesita ahondar más en la lucha contra el fraude fiscal para que sean eficaces y repercutan en aumento de la sostenibilidad de las pensiones. Todo un bluff; entre unos y otros nos están preparando para un otoño calentito respecto al fin del austericidio, la sostenibilidad de las pensiones, la precariedad salarial y el empleo basura.

Y es que la mayoría de los pensionistas españoles no se cree que Pésanchez les tendrá en cuenta en las decisiones sobre el aumento de techo de gasto. Ni mucho menos que realice la derogación de las reformas de pensiones y de las laborales del 2011 y 2013.