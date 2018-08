Jesús es vida

TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA

EN EL EVANGELIO DE HOY, DOMINGO (Jn 6,60-69), Jesús les dijo a los Doce:

- ¿También vosotros queréis marcharos?

Simón Pedro contestó:

Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos. Y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios.

Si de verdad creyéramos que él tiene palabras de vida eterna, lo buscaríamos de verdad.

La vida. ¡Qué importante es saber vivir!.

Le preguntaron en cierta ocasión a Dalai Lama que es lo que más le sorprendía del hombre occidental. “Lo que más me sorprende del hombre occidental, dijo, es que pierden la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan del presente, por lo que no viven el presente ni el futuro. Y viven como si no tuvieran que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido” (Dalai Lama).