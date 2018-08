Un CD Guijuelo reforzado inicia la liga mañana frente al Celta B

Sábado, 25 de agosto de 2018

El conjunto de Ángel Sánchez comienza el campeonato liguero a las 12:00 horas en el estadio de Barreiro en Vigo

El CD Guijuelo ya está listo para afrontar el inicio liguero. Tras una pretemporada con más éxitos que tropiezos y dejando un buen sabor de boca, el equipo de Ángel Sánchez ya viaja a tierras gallegas para afrontar el primer partido de la competición. El rival será el Real Club Celta de Vigo B, y el escenario el estadio de Barreiro. Un viejo conocido de la categoría para el equipo chacinero que se está convirtiendo en un veterano de la categoría.

El club ha estado trabajando duramente en los últimos días para perfilar forma física y la estrategia de grupo. Aunque el bloque ya está más que definido, el club continúa activo en el mercado de fichajes y esta semana se anunciaron dos incorporaciones, mientras que se espera al menos una más, según declaró el director deportivo Ángel Marcos, quien se encargó de presentar a las incorporaciones tras el entrenamiento del pasado jueves.

El primero en llegar ha sido Iván Pérez, "Me han hablado muy bien del equipo y he podido comprobarlo por mi mismo, llevo tres días entrenando con ellos y se ve mucha calidad. A nivel individual intentaré aportar todo lo que pueda, ser útil para el conjunto. Me adapto muy bien a los laterales, incluso puedo jugar más arriba. Soy un defensa dinámico, agresivo y creo que eso es muy útil para el equipo”.

Por su parte, el extremo James Davis Boriko ha venido cedido del Mallorca y ya se encuentra trabajando con el resto de la plantilla: “La decisión de venir aquí ha sido la correcta. Tenía ganas de venir y hacerlo bien, para poder crecer además como jugador. Me veo rápido, eléctrico, buscando la verticalidad con finalización de jugadas, siempre pensando en ataque. Llegué hace muy poco, pero he podido asentarme y la primera impresión es muy buena, se ve un bloque muy serio y creo que este año va ser muy bueno”.

El partido frente al Real Celta de Vigo B comenzará a las 12:00 horas y será retransmitido por internet a través de la web de Televisión Galega.