Arturo Martín: “Nosotros no nos vamos a marcar ningún objetivo porque nuestra etiqueta será de equipo constante”

Sábado, 25 de agosto de 2018

Arturo Martín lleva 17 convocados a tierras segovianas para el primer partido de Liga, este domingo, a las 18:00 horas. Después de más de un mes de preparación, por fin llega lo bueno. Listas de convocados, viajes, partidos, y lo hace con ilusiones renovadas para la Unión Deportiva Santa Marta en su regreso a Tercera División, en un choque de recién ascendidos, entre La Granja y el conjunto charro.

Un partido que está marcado, sin duda, por el último cambio de calendario, este jueves, que deparó el emparejamiento en el campo de El Hospital en La Granja, en lugar del previsto inicialmente en el Alfonso San Casto ante el Briviesca.



Para este compromiso, el técnico del equipo se lleva 17 jugadores a tierras segovianas, por lo que tendrá que realizar un descarte poco antes del partido. Quienes no viajarán a La Granja son Montes y Rubén, lesionados, mientras que Lucas no ha recibido el transfer y no está a disposición del entrenador. Por su parte, Loritz se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

El equipo partirá las 14:15 horas desde el Centro Comercial El Tormes



Lista de convocados



Félix

Charly

Silleros

Yuberth

Lolo

Juan Pablo

Ruby

Asensio

Diego

More

Barbero

Nacho

Nam

Alberto

Aarón

Lerma

Chopi



Lesionados: Montes y Rubén

Sin transfer: Lucas

Decisión técnica: Loritz



Arturo Martín

¿Hasta qué punto ha trastocado los planes el cambio de rival?

El tiempo de preparación de un partido ha sido menor a semanas habituales, ha sido un trastorno grande, pero es lo que toca y a intentar sacar un resultado positivo



¿Cómo están los chicos cara al inicio de la Liga?

A la gente se le ve en dinámica de competición, ya huele a partido importante. Somos un equipo que ha pasado de jugar en casa a hacerlo fuera, pero espero que no sea un inconveniente.



¿Hay ganas de quitarse la etiqueta de equipo ‘ascensor’?

Al final no dependen de mí esas etiquetas. Nosotros no nos vamos a marcar ningún objetivo porque nuestra etiqueta será de equipo constante, cuando las cosas vayan bien no nos creamos lo que no somos, y cuando vengan mal dadas, que no somos peores de lo que somos. Lo que sí tengo claro es que si perdemos la ilusión, seremos un equipo muy vulgar.