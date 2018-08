Que los muertos entierren a los muertos

No pensaba entrar al trapo de los revanchistas e ignorantes que hoy ocupan España y desgobiernan a base de decretazos, ¡Unos cuantos en dos meses si llevan! Pero miren ustedes, se me escuece el alma ver y escuchar tal trona de tonterías, por eso dos líneas, tal que escribía mi padre al suyo.

Creo señores /as ministras del usurpado poder, por el tal “Señor de No, No” que aparte de ser cobardes y echar un motón de menos a Franco y cantarnos la misma matraca junto a otro mandamás, bailador del baile de mi pre adolescencia ”la Yenka” ¿recuerdan? Izquierda, izquierda, derecha, (bis) si señores, el que vino de países latinos, y que en su tierra tiene mucho que limpiar...el que habla de “casos prescritos” sobre pederastia y más bobadas; paso a decir, que yo nací en un barrio trabajador, la gente se dedicaba a “eso” a trabajar y dar a sus hijos un mejor nivel de vida del ellos tuvieron, y gracias en muchos casos a becas concedidas por el Estado del Dictador, habitar un mejor casa, y surgen las VPO, ir al médico gratuitamente, y nace la SS que tan buenos resultados tantas vida ha salvado y... No sigo que la zambomba aburre, Franco tuvo cosas buenas y cosas malas, pero alguien que usurpa el poder, —ya sé que dirán que la Moción de Censura es legal—claro que es legal, con votos de los que desean que España sea Venezuela, Bolivia…etc.

Una guerra incivil es pasar página, le doy una idea, aunque en sus manos dar información es de lo más peligroso, ¿Saben que tenemos sin terminar la Guerra Carlista?, y ya comienzan a escucharse voces “avisando”. Si alguien repasa la historia de España…¡no quiero pensar la que se puede armar! con mentes tan preclaras como la de la señora Calvo, si esa mujer que fue fraila antes que cocinera o es al revés…de verdad señora, cada vez que la veo ¡ pulso el botón del TV! me molesta su cara de rencor y retama amarilla, le recuerdo que si para Europa es urgente sacar el Valle de los Caídos al General Franco, que me dicen en UE de Los Inválidos en Francia, donde descansan los restos de Napoleón, el magnífico mausoleo que alberga —y cuesta un pastón— de la momia de Lenin en la Plaza Roja de Moscú…

Naciones Unidas solo tiene apetito voraz por desenterrar la osamenta de Francisco Franco …¡no lo entiendo!

Termino con una frase del Mariscal de Napoleón

“Vengarse de un muerto es un acto de cobardía.Desenterrar a un muerto que hizo historia, es histerismo e impotencia. Y de hacerlo, el desenterrador, si es valiente, debe estar presente en el acto y mirar y sostener la mirada de las cuencas vacías de la calavera”.

Supongo que ese día el Presidente NO ES NO, y donde dije digo, digo diego, irá de urgente viaje cultural en el Falcón junto a la linda cónyuge, la ministra Calvo irá encantada a ver una peli de los inocentes ratoncitos Pitxi y Ditxi, total el dinero de todos no es de nadie, ¡pues nada! a seguir gastando, y sepan que después de 43 años el General Franco va ver cumplido el sueño de qué sus restos no descansen en la Basílica de la Santa Cruz. Que cosas suceden en España, vivimos en una tierra de densas nieblas que tapan lo importante, los lazos amarillos y un separatismo terrorífico, Cataluña dividida y octubre llamando a la puerta, pensiones, paro juvenil, los mayores terroristas considerados héroes pacifistas. Si ustedes buscan osamentas, les indico fosas, Paracuellos del Jarama donde mujeres y niños fueron asesinados en 1936, mientras a Carrillo, la Pasionaria, Largo Caballero etc, los van a llevar a la Macarena, por ahorrar, usarán el hueco que deje el general Sanjurjo y su esposa, en algo paliará del mayor robo que se cometió con Fondos Públicos destinados por la UE para formar a parados, casualidad, Andalucía, el pesebrero feudal del PSA, con una corrupción parecida a la de Extremadura, pero el termómetro al llegar a los mandamases del PSE, el mercurio de detiene, ¡perdón! que ahora el mercurio ya no se usa como en los termómetros, pues ¡nada! la vara del tío mendruco. País de asco.