La artista lusa Mara protagonizará una velada de fado en los Jardines de Santo Domingo

Viernes, 24 de agosto de 2018

Los amantes del fado podrán disfrutar este sábado, 25 de agosto, a las 22.30 horas, en los Jardines de Santo Domingo de la Cruz, con el concierto de Mara.

Esta artista no es solo Fado, no es sólo cante, no es sólo folk. Es la música portuguesa y son lugares, siempre lugares donde iba. Cuando en 2009 vuelve a sus raíces en la región del Alentejo, Mara lleva a su propio nombre este proyecto de música portuguesa, el álbum “Folha de Rosto” (Hoja de rostro), que ha presentado ampliamente en Portugal, así como en otros escenarios de España y Cabo Verde.