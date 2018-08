Generosa entrada para una novillada de entidad en Peñaranda

Jueves, 23 de agosto de 2018

Los tres diestros dejaron en el coso peñarandino destellos de calidad y momentos de especial luz, que fueron correspondidos por un entregado público

Con mucho calor, buena entrada, para la entidad del festejo, y en este primero de feria se han lidiado novillos de Ana Isabel Vicente, nobles en líneas generales, de entre los que sobresalieron 3º, repetidor y codicioso, bravos 4º y 6º, mas reservones y parados el resto, entre los de coleta, Rubén Martin silencio en su lote, Aarón Rodríguez oreja y oreja y el francés Clemente Hargut dos orejas y oreja. Ambos salieron a hombros.

El torero local Rubén sorteo un primer novillo, con poco recorrido, inicio bien la faena, pero a medida que esta transcurría se fue enfriando y la faena resulto con altibajos, buenos muletazos mezclados con otros sin sabor, y faltos de sintonía, el torero pone todo su corazón, pero es querer y no poder falta definir su toreo, cuatro pinchazos entera y descabello. Silenciada labor. En su segundo comenzó con criterio, con buenos derechazos bien rematados, el animal presentaba casta, le falto dominio en la muleta, aunque logro llevarlo toreado, lego a la hora de matar, fue un calvario, se atascó, comenzaron los nervios, se descompuso y lo dicho todo un sainete tras dos avisos, logro dejar la espada y varios golpes de descabello.

Aarón Rodríguez, triunfador del certamen de este año por el mes de Abril, es un menudo torero, con mucho gusto, toreo de capote con buen tono y su faena, tuvo buena sintonía, argumento derechazos de mucho fuste, corrió bien la mano al natural con sosiego y prestancia, destellos sí, pero falto arrebatarse, sentirse y estar en novillero, faena con lustre que supo a poco, corto oreja. En su segundo hubo buena disposición cadencia y sentido en los remates, pero no cobro altura su faena, le sobraron adornos, y le falto dominio, aunque la embestida del animal no fuera boyante, mato de entera trasera y cobro otro apéndice, que se me antoja demasiado.

A la postre fue el francés Clemente, que salió en triunfador, su primer novillo mejor del encierro, y de encaste Núñez, al igual que todos menos el primero de los Bayones, lucio bravo y encastado, manejo el capote con soltura, puso palos con mucha voluntad, plagio a Castellá, con el pase de espaldas en el centro del ruedo, y se mantuvo entregado a la causa bullicioso y con poco temple sorteo una faena muy en novillero, con muletazos de buen trazo, le sobro velocidad, sufrió un revolcón y volvió para cerrar con unas manoletinas y tras pinchazo mato de entera de buena ejecución, en su segundo que cerraba el festejo se mantuvo a buen nivel, con mucho entusiasmo, manejo los engaños con buen criterio, aun falto de colocación, pero remato las series con pundonor e ímpetu, mato de entera delantera y paseo otra oreja, y aquí termino todo hasta el sábado, donde se tiene la esperanzo de ver un festejo de mucho empaque, con toros y toreros de Salamanca.