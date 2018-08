Cerca de 60 centros educativos de Salamanca logra la certificación en la excelencia TIC

Jueves, 23 de agosto de 2018

La Consejería de Educación ha certificado a 438 centros educativos de Castilla y León, 58 de ellos en la provincia de Salamanca, su nivel de integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), correspondiente al curso 2017-2018. Con esta novena acreditación, coordinada por la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, la Comunidad contará con 752 centros certificados por su trabajo e implicación en las TIC de cara al curso que comenzará el próximo 10 de septiembre.

La Consejería ha establecido cinco niveles y todos los centros docentes certificados se sitúan entre el nivel 2 y el nivel 5 -excelente-. Además, la Administración educativa autonómica ha publicado un nuevo procedimiento de acreditación TIC para el 2018-2019, adaptándolo así al modelo en el que ya se trabaja desde la Unión Europea.

Con el objetivo de impulsar el modelo generalizado de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el sistema educativo de Castilla y León, promover la mejora continua de la calidad de la enseñanza y conocer el grado de integración de las tecnologías en los centros educativos de la Comunidad, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, convocó a comienzos del pasado curso un proceso voluntario para evaluar la integración de las TIC. Esa novena convocatoria se encuadró dentro de las actuaciones que la Administración autonómica lleva a cabo en el ámbito del reconocimiento a la integración, aplicación, fomento e innovación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el marco del desarrollo de la actividad de los centros docentes.

Una comisión de expertos realizó, mediante visitas a los centros, una comprobación de las evidencias e informaciones aportadas por cada centro en el proceso de autoevaluación que han ejecutado previamente a las visitas, mediante una herramienta online a la que se accede desde el Portal de Educación. Estas visitas también tienen como finalidad conocer in situ la aplicación de las TIC en las cinco áreas que se evalúan: integración curricular, infraestructuras y equipamiento, formación del profesorado, comunicación e interacción institucional y gestión y organización.

Tras verificar el grado de integración de las TIC, la comisión evaluó de forma individualizada a los centros y certificó a 438 entre los niveles 2 y 5, siendo este último ‘excelente’. De estos, 374 corresponden a centros públicos, un 85,4 % del total, y el resto a concertados.

Por niveles, de los 438 centros educativos de Castilla y León acreditados, 11 obtuvieron el nivel 2, 140 se encuentran en el nivel 3, 186 centros poseen el nivel 4 y un total de 101 se situó en el nivel 5, denominado ‘excelente’ y, por tanto, son centros referentes en su integración de las TIC para la Comunidad.

Hasta el momento se han realizado nueve convocatorias, aunque la vigencia de la certificación corresponde a las convocatorias de los dos últimos cursos escolares. Por lo tanto, de cara al curso 2018-2019, en Castilla y León hay 752 centros que cuentan con la certificación TIC. Del nivel 5 -excelente-, hay 164 centros; de nivel 4, 324; de nivel 3, 252; y de nivel 2, 12 centros.

Niveles de integración

El nivel 2 certifica que los centros están implicados en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero esta integración se desarrolla de forma puntual y no estructurada.

Por su parte, el nivel 3 corresponde a centros que se encuentran en fase de aplicación de las TIC en los que existe una implicación en la mejora de los equipamientos e infraestructuras y cuentan con planes de aplicación futuros. Además, su integración refleja aplicaciones puntuales o por niveles educativos y ofertan formación específica.

En cuanto al nivel 4, el uso y manejo de las tecnologías en los centros es generalizado, disponen de equipamientos e infraestructuras en el 80 % de los procesos, trabajan ya en planes de integración y también tienen proyectados programas de futuro; la formación es un elemento clave y existe una implicación alta de las ventajas y el valor añadido de la aplicación de las TIC.

El nivel 5, denominado ‘excelente’, se materializa en una integración total de las tecnologías, en los equipamientos e infraestructuras, que cumplen las fases de renovación; los planes asumen las TIC como un elemento integrado, logrando mejoras constantes; se proporciona formación continua y asociada, la implicación y conocimiento son muy altos y se aplican a la totalidad de los procesos.

La certificación de estos niveles tendrá una vigencia de dos años y durante este tiempo la comisión de acreditación comprobará que los centros participantes en este proceso se mantienen en los mismos parámetros. Para poder continuar en posesión de la acreditación u obtenerla con un nivel superior, los centros deberán participar en próximas convocatorias.

Los 438 centros educativos de Castilla y León certificados se comprometen a participar en actividades específicas de formación del profesorado diseñadas por la Consejería de Educación, desde la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, acciones de dinamización y procesos de evaluación y seguimiento. Además, los 101 centros certificados con el nivel 5 o ‘excelente’ serán pioneros en la experimentación de nuevos recursos, investigación y metodología de la aplicación de la tecnología en el aula y la elaboración de materiales multimedia.

Novedades 2018-2019

El modelo de certificación TIC implantado por la Consejería de Educación en 2009 ha seguido un proceso de mejora continua y se ha consolidado en los últimos cursos como un procedimiento totalmente online. Por otro lado, en la Unión Europea, durante los dos últimos cursos se ha estado trabajando en un nuevo concepto: evolucionar desde la competencia digital individual del profesorado a la competencia digital de organizaciones educativas. Esta tendencia se ha concretado en el documento ‘Marco Europeo para Organizaciones Digitalmente Competentes (DigCompOrg)’ y en una herramienta de autorreflexión denominada SELFIE (‘Self-reflexion on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational Technology’). La Comunidad participó el año pasado en testar y analizar esta herramienta colaborando en un proyecto piloto junto a 50 países europeos. Por ello, a partir del próximo curso 2018-2019 se adaptará el modelo actual al europeo con varias novedades.

En primer lugar, se adaptará el modelo del procedimiento de Certificación de la Junta de Castilla y León pasando a denominarse ‘CoDiCe TIC’. De este modo, se mantendrán las modalidades de participación y el número de niveles pero aumenta la dificultad: el nivel 1 del nuevo procedimiento sería equivalente al nivel 2 del procedimiento anterior. La Orden por la que se regulará dicho procedimiento se realizará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en los próximos días.

Centros a los que se concede la certificación en la aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Evolución de las certificaciones TIC correspondientes a los cursos 2016-2017 y 2017-2018.

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL Certificación TIC 2016-2017 19 54 78 28 36 24 22 73 37 371 Certificación TIC 2017-2018 31 68 72 31 59 34 26 72 45 438

TOTAL* TOTAL DE CENTROS CON CERTIFICACIÓN EN EL CURSO 2018-2019 45 112 136 56 88 57 47 131 80 752

CENTROS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

LOCALIDAD CENTRO NIVEL ALBA DE TORMES CEIP SANTA TERESA Nivel 3 ALDEATEJADA CRA LOS ARAPILES Nivel 4 BÉJAR IES RÍO CUERPO DE HOMBRE Nivel 3 CARBAJOSA DE LA SAGRADA CEIP ISABEL REINA DE CASTILLA Nivel 3 CIUDAD RODRIGO CEIP MIRÓBRIGA Nivel 4 CIUDAD RODRIGO IES FRAY DIEGO TADEO GONZÁLEZ Nivel 4 DOÑINOS DE SALAMANCA CRA DOMINGO DE GUZMÁN Nivel 4 GUIJUELO CEIP FILIBERTO VILLALOBOS Nivel 4 LA ALBERCA CEIP SIERRA DE FRANCIA Nivel 2 LEDESMA CEIP NTRA.SRA.DEL CARMEN Nivel 4 LINARES DE RIOFRÍO CEO ALTO ALAGÓN Nivel 3 PEÑARANDA DE BRACAMONTE CEIP MIGUEL DE UNAMUNO Nivel 3 PEÑARANDA DE BRACAMONTE CEIP SEVERIANO MONTERO SÁNCHEZ Nivel 4 PEÑARANDA DE BRACAMONTE IES DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE Nivel 4 SALAMANCA CEIP FILIBERTO VILLALOBOS Nivel 3 SALAMANCA CEIP JUAN JAÉN Nivel 3 SALAMANCA CEIP SANTA TERESA Nivel 4 SALAMANCA CENTRO DIVINO MAESTRO Nivel 5, Excelente SALAMANCA CENTRO ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Nivel 4 SALAMANCA CENTRO LA MILAGROSA Nivel 4 SALAMANCA CENTRO MAESTRO ÁVILA Nivel 3 SALAMANCA CENTRO MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA Nivel 3 SALAMANCA CENTRO PADRES TRINITARIOS Nivel 3 SALAMANCA CENTRO SAN AGUSTÍN Nivel 4 SALAMANCA CENTRO SANTÍSIMA TRINIDAD Nivel 4 SALAMANCA CEPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS Nivel 3 SALAMANCA CIFP RÍO TORMES Nivel 5, Excelente SALAMANCA IES MARTÍNEZ URIBARRI Nivel 5, Excelente SANTA MARTA DE TORMES CEIP CARMEN MARTÍN GAITE Nivel 4 SANTA MARTA DE TORMES CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ Nivel 4 SANTA MARTA DE TORMES CEIP SAN BLAS Nivel 2 SANTA MARTA DE TORMES CEPA SANTA MARTA DE TORMES Nivel 3 SANTA MARTA DE TORMES IES CALISTO Y MELIBEA Nivel 3 SANTA MARTA DE TORMES IES GONZALO TORRENTE BALLESTER Nivel 4 SOTOSERRANO CRA LOS CEREZOS Nivel 2 VILLAMAYOR IESO TOMÁS BRETÓN Nivel 4 VILLAVIEJA DE YELTES CRA RÍO YELTES Nivel 2 VITIGUDINO CEIP MANUEL MORENO BLANCO Nivel 3

Centros que no mejoran el nivel de certificación y mantienen el mismo nivel y vigencia de certificación en la aplicación de las TIC que obtuvieron mediante orden EDU/744/2016, de 19 de agosto.

PROVINCIA LOCALIDAD CENTRO NIVEL ÁVILA ARENAS DE SAN PEDRO CENTRO DIVINA PASTORA Nivel 4 BURGOS LA AGUILERA CENTRO SAN GABRIEL Nivel 4 BURGOS LA AGUILERA CENTRO INTEGRADO FP SAN GABRIEL Nivel 4 LEÓN LEON CENTRO SAN JOSÉ Nivel 4 LEÓN SANTIBAÑEZ DE PORMA CRA RIBERA DE PORMA Nivel 4 PALENCIA PALENCIA CEE CARRECHIQUILLA Nivel 4 SALAMANCA SALAMANCA CENTRO CALASANZ Nivel 4 SALAMANCA SALAMANCA CPrEI EL GLOBO ROJO Nivel 3 SALAMANCA LA PEDRAJA DE PORTILLO CEIP EUROPA Nivel 3 VALLADOLID VALLADOLID CEIP MIGUEL ÍSCAR Nivel 3 VALLADOLID VALLADOLID CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO Nivel 4 VALLADOLID VALLADOLID IES ANTONIO TOVAR Nivel 4

Centros a los que se concede la renovación del nivel de certificación en la aplicación de TIC, acreditados al amparo de la orden EDU/709/2015, de 20 de agosto.

CENTROS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

LOCALIDAD CENTRO NIVEL ALBA DE TORMES IES LEÓNARDO DA VINCI Nivel 4 BÉJAR CEIP MARQUÉS DE VALERO Nivel 5, Excelente BÉJAR CENTRO NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR Nivel 4 CASTELLANOS DE MORISCO CRA CASTELLANOS DE MORISCOS Nivel 3 CIUDAD RODRIGO IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO Nivel 5, Excelente GUIJUELO CEIP MIGUEL DE CERVANTES Nivel 5, Excelente LA MAYA CRA ALHÁNDIGA Nivel 3 LUMBRALES IES TIERRAS DE ABADENGO Nivel 3 MACOTERA CEO MIGUEL DELIBES Nivel 5, Excelente PUERTO DE BÉJAR CRA RUTA DE LA PLATA Nivel 4 SALAMANCA CEIP FRANCISCO DE VITORIA Nivel 5, Excelente SALAMANCA CEIP GRAN CAPITÁN Nivel 5, Excelente SALAMANCA CEIP RUFINO BLANCO Nivel 5, Excelente SALAMANCA CEIP VILLAR Y MACÍAS Nivel 4 SALAMANCA CENTRO SALESIANO SAN JOSÉ Nivel 5, Excelente SALAMANCA CIFP RODRÍGUEZ FABRÉS Nivel 4 SALAMANCA CPrFP INSTITUTO DE ENSEÑANZAS APLICADAS Nivel 2 SALAMANCA IES FEDERICO GARCÍA BERNALT Nivel 4 VILLAMAYOR DE ARMUÑA CEIP PIEDRA DE ARTE Nivel 5, Excelente

Listado de centros con certificación en la aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación vigente para el curso 2018-2019.