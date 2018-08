Último fin de semana para disfrutar del programa ‘Plazas y Patios’

Jueves, 23 de agosto de 2018

Este fin de semana concluyen las actividades y actuaciones de la edición 2018 del programa Plazas y Patios. Este viernes, a las 20.00 horas, el Patio de Escuelas acogerá el último pase de ‘Stvdium. La vida estudiantil en la Universidad’, la representación teatral enmarcada dentro de los actos organizados por el programa Plazas y Patios para conmemorar el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

El grupo Intrussion Teatro, bajo la dirección de Roberto García Encinas, mostrará una parte del anecdotario que recoge los testimonios sobre la vida estudiantil en la Ciudad de Salamanca: la llegada a la ciudad, el hospedaje, la comida, los uniformes que tenían que portar, la salida de la puerta de carros, los duelos en las oscuras calles, los vítores, los “devaneos” en las mancebías, el papel de los criados en las aulas, los sopistas, la tuna…Un viaje al siglo XVI en el que, en tono de comedia, quieren rescatar parte de esas historias y darles vida.

Finaliza también La ruta de los manuscritos, “El manuscrito del tiempo”, un recorrido teatralizado por la ciudad que nos trasladará a Salamanca en su época de máximo esplendor. La ruta es una propuesta más del programa estival Plazas y Patios y recorre los lugares en los que Luis García Jambrina ambienta su trilogía “Los manuscritos de Salamanca”, protagonizada por el pesquisidor Fernando de Rojas y formada por las novelas El manuscrito de piedra (2008), El manuscrito de nieve (2009) y El manuscrito de fuego (2018). Las dos primeras se sitúan a finales del siglo XV y la tercera en el año 1532.

Estos recorridos teatralizados se realizarán el sábado y domingo, en dos pases diarios, y comenzarán en la Plaza del Concilio de Trento (frente al Convento de San Esteban) a las 12h y 20h.

Como en otras ocasiones, las personas con discapacidad tendrán preferencia para realizar el recorrido del domingo a las 20h. Estas actuaciones contarán con un intérprete de lengua de signos y serán accesibles para personas con movilidad reducida.

La Cueva, de nuevo escenario el fin de semana del espectáculo de Pedro Majo, con tres pases el viernes a las 21h., 21.30 h. y 22h. La magia, la ilusión y los encantamientos regresan nuevamente a la Cueva de Salamanca, a la cripta subterránea de la Iglesia de San Cebrián donde, durante la Edad Media, se impartían clases de nigromancia, quiromancia, alquimia, astronomía…Durante el intermedio los espectadores pueden disfrutar del juego de luces. Y el sábado Las Lecciones de la Cueva de Salamanca.

De la mano de Colleja Teatro, también en tres pases los sábados a las 21h., 21.30 h. y 22h. La leyenda cuenta que en la Cueva de Salamanca el diablo impartía clases de ciencias oscuras a siete alumnos durante siete años. Las lecciones se permitieron desde la Universidad de Salamanca, siendo una primicia en su época. La Cueva de Salamanca se convirtió en un templo del conocimiento, una oportunidad a nuevos saberes.

En cuanto a las citas musicales, el sábado el Dúo Corvo Fuentes vuelve a Monumenta Salmanticae, a las 12h. Dos músicos que provienen de distintos estilos. Corvo, del Jazz y música moderna (fundador de Keaton Dixie Band, Twenty Century Vox, Newport Jazz, Couleur Café Jazz Quartet, The Last Quarter...) y Sergio Fuentes, de un lado más clásico (Orquesta Diego Pisador, y fundador de Tarantela, Camerata Salmantina, Ranita del Tormes...). Los dos profesores de Conservatorio, forman el dúo de violín y piano, una de las agrupaciones camerísticas más importantes con una gran cantidad de repertorio, y ofrecen diversas propuestas de estilos para todos los públicos y todo tipo de escenarios. En esta ocasión, con la versión más clásica, ofrecerán un programa representativo de grandes obras de siempre.

Los amantes del fado podrán disfrutar el 25 de agosto, a las 22.30 horas, en los Jardines de Santo Domingo de la Cruz, con el concierto de Mara; Mara no es solo Fado, no es sólo cante, no es sólo folk. Es la música portuguesa y son lugares, siempre lugares donde iba. Cuando en 2009 vuelve a sus raíces en la región del Alentejo, Mara lleva a su propio nombre este proyecto de música portuguesa, el álbum “Folha de Rosto” (Hoja de rostro), que ha presentado ampliamente en Portugal, así como en otros escenarios de España y Cabo Verde.

Las visitas turísticas al Cerro de San Vicente y Pozo de Nieve completan las propuestas. El sábado, a las 21h., nueva visita nocturna al Cerro, con la que disfrutar de un viaje en el tiempo a través de la historia para visitar los restos exhumados en las excavaciones arqueológicas de este yacimiento, que data de la Edad de Hierro; se incluye también recorrido por los restos del antiguo convento de San Vicente, y para completar la visita, poder disfrutar desde los miradores de una perspectiva única del perfil de la ciudad, desde lo alto del cerro. Para realizar la visita es necesario recoger las entradas en la Oficina de Información Turística.

La visita al Pozo se puede realizar el sábado, las 10.30h, 12h y 19h y el domingo, a las 10.30h y 12h: una atractiva propuesta para descubrir uno de los monumentos más peculiares de la Salamanca del siglo XVIII. *Recogida semanal de invitaciones en la Oficina de Información Turística.