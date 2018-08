“Creo que los empresarios de Salamanca necesitábamos sentirnos representados y necesitábamos saber que alguien velaba por nosotros”

José Vicente Martín Galeano es el presidente de la Confederación Empresarios de Salamanca, CES, y Presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de los Villares, AEPOV. Como buen profesional, José Vicente está al tanto del mundo de la empresa, del emprendimiento y de las necesidades de las empresas de Salamanca. No sólo lidera PROVISA y SERCA SERVICIOS, que dan empleo a más de cien personas, también está al frente de una organización en continuo movimiento, CES.

Antes de ser nombrado presidente de la patronal salmantina, usted ya formaba parte de la Asociación de Empresarios del Polígono de los Villares (AEPOV), ¿de dónde le vienen estas inquietudes asociativas?

Cuando era pequeño mi familia y yo nos trasladamos a vivir al Barrio Vidal. Allí viví la transformación integral del barrio y me involucré en el asociacionismo. Junto a un grupo de personas del barrio, formé el equipo de fútbol Cristo Rey que a día de hoy sigue funcionando y también formé parte de una asociación juvenil. Comenzamos a realizar actividades para el barrio y generar compañerismo entre vecinos. Supongo que ahí fue donde me di cuenta de que la unión hace la fuerza y es más fácil luchar en equipo.

¿Con qué necesidades nació CES?

La Confederación Empresarios de Salamanca nació por necesidad de crear una agrupación en la que pudiéramos trabajar en equipo, contando con las opiniones de todas las asociaciones integrantes. Lo bueno de esta Confederación es que todas las asociaciones que la forman tienen claro que su misión es ayudar al empresario y que recupere la ilusión. Había, además, desconfianza en la cúpula empresarial del momento.

Cuando una persona decide ponerse al frente de la patronal, ¿qué espera conseguir?

Cuando te haces cargo de una confederación de este tipo no pretendes conseguir nada. Creo que ahí está el quid de la cuestión. Este tipo de proyectos se llevan a cabo de forma altruista. Si te lo planteas de otra manera no va a salir bien. Es un acto de generosidad que haces porque crees en algo. Y si crees en algo no te importa invertir tu tiempo y tu energía porque sabes que merece la pena.

¿Qué es lo que te motiva para estar al frente de esta confederación?

Las motivaciones que me llevaron a hacerme cargo de esta confederación son las mismas que me mantienen ahora, las mismas ganas y la misma ilusión. Creo que los empresarios de Salamanca necesitábamos sentirnos representados y necesitábamos saber que alguien velaba por nosotros. En ese sentido, creo que lo estamos haciendo bien porque sé que los empresarios asociados se sienten respaldados y, al final, esa era la idea inicial por la que decidimos organizarnos como confederación. Me motiva saber que estamos haciendo las cosas bien y que las ideas que teníamos en un inicio las vamos desarrollando.

¿Qué hace diferente a esta confederación de empresarios?

Nosotros somos un equipo. Somos un equipo de empresarios que vamos en la misma dirección. Es un trabajo horizontal y las decisiones se toman conjuntamente. Aquí escuchamos la opinión de todos. Por eso se trabaja muy bien. Creo que este es una de las ventajas que como confederación tenemos. La consolidación que nuestra confederación ha conseguido en este tiempo se debe, en gran parte, a la manera de trabajar que hemos desarrollado.

¿En qué apoya CES a sus empresas asociadas?

CES ofrece a sus miembros información periódica y constante en temas jurídicos, laborales, fiscales y cualquier otra cosa que pudiera resultar de su interés. Su misión es representar, gestionar, defender y fomentar los intereses económicos, sociales y profesionales de todos sus miembros ante toda clase de personas públicas o privadas. La participación en la celebración de convenios , la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflicto de trabajo o el diálogo social son algunas de las actividades que CES desarrolla como agrupación de empresarios por la conveniencia del colectivo.

Desde que nació CES, todos los que formamos parte de ella, hemos luchado por ser creíbles, transparentes, responsables con nuestras tareas y deberes como representantes de los empresarios y lo estamos llevando a cabo. Era importante que el empresario se viera representado por una cúpula empresarial sólida que luchara por sus intereses. En este sentido, es muy enriquecedor que CES la integren asociaciones de distintos sectores porque esto nos otorga fortaleza.

¿Cuáles son los retos del empresariado salmantino?

Venimos de pasar una crisis muy dura que ha dejado muchas heridas abiertas en las empresas salmantinas. Esta situación, además, ha durado muchos años, lo que ha agravado la mala situación de las empresas en la ciudad. Aunque estamos en el buen camino económico y poco a poco nos vamos recuperando. Yo veo el futuro desarrollo de la economía en apuestas por la tecnología. Es el futuro al que vamos encaminados tanto las empresas pequeñas como medianas y grandes. El empresario salmantino tiene grandes capacidades de adaptación tanto a las necesidades nuevas que surgen como a los nuevos tiempos. Desde CES apostamos por las sinergias entre empresas: el trabajo en conjunto siempre amplía las posibilidades de mejora y crecimiento.

¿Y sus necesidades?