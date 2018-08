IU denuncia el "abandono" de la sanidad pública de Castilla y León en verano

Martes, 21 de agosto de 2018

Izquierda Unida de Castilla y León considera “insostenible” la situación de cierre de consultorios y servicios y exige a la Junta que solucione “los problemas surgidos con la celeridad que las circunstancias requieren”. Según la portavoz del área de Salud de IUCyL, Carmen Franganillo, “la falta de diligencia de Herrera y del consejero de Sanidad están poniendo en riesgo la salud de la población, especialmente en las zonas rurales”.

Franganillo explica que, “a pesar de las muchas propuestas presentadas por Izquierda Unida durante todo el año para mejorar la situación de la sanidad en Castilla y León y de la presión de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, la situación vivida en la época estival no sólo no ha mejorado respecto al año anterior, sino que es aún peor. Cada día surgen nuevas manifestaciones espontáneas de protestas en toda la Comunidad, e incluso encierros en centros de salud, como el de Barruelo de Santullán. A pesar de ello, el Consejero prefiere mirar para otro lado”.

Cierre de consultorios

Según explican desde IU, durante todo el verano, y como ya anunciaran previamente las plataformas, han faltado sustituciones de vacaciones y bajas, siendo especialmente evidente en la Atención Primaria y Rural, donde se han cerrado numerosos consultorios, siendo ya algo habitual encontrarse con papeles en las puertas animando a la población a avisar al 112 o a acudir a Urgencias en caso de enfermedad. “Está claro que esta no es la solución, puesto que además de saturar las Urgencias, estas poblaciones suelen encontrarse bastante alejadas de los centros con Urgencias médicas y hospitales, dándose además la situación de que su población flotante aumenta considerablemente en esta época del año. También se han eliminado servicios de Pediatría, de Paliativos, cerrado plantas de hospitales y aumentando la carga laboral en el personal médico que está en activo en verano, lo que ha llevado a movilizaciones de estos colectivos dada la desmesurada presión asistencial que soportan”, critican.

Tras el análisis en el Área de Salud de IUCyL del escenario actual, afirma que “no hay ningún interés por parte de la Junta en solucionar los problemas ni en cumplir con los compromisos adquiridos, haciendo caso omiso a las peticiones de la población, la cual ve con preocupación el deterioro de su Sanidad Pública”.

“Detrás de esta situación vemos una clara intención de beneficiar a las empresas que se dedican, desde lo privado a la Salud, haciendo negocio de las enfermedades de las personas de nuestra Comunidad y provincia”, declaró Francisco Javier Herrero Polo, responsable de Organización de IU Salamanca.

Once horas de espera en Salamanca

Según Carmen Franganillo, “o bien Herrera, o bien el consejero deberían recapacitar y responder ante las movilizaciones sociales y comenzar a escuchar a la población, y no olvidar que en realidad a ella es a quién se deben, y no a otro tipo de intereses”. IU denuncia, además, lo ocurrido a un paciente salmantino que tuvo que esperar una hora para ser recogido en su domicilio por una ambulancia de Béjar, ya que en Salamanca no había ninguna disponible, y que después de pasar la consulta, esperó al menos otras once horas para ser ingresado.

Desde Izquierda Unida de Castilla y León se considera que “esta política de recortes y de abandono de lo público y lo social se ceba sobre todo en las personas más vulnerables y desfavorecidas, aumentando las desigualdades y las dificultades a las que se enfrenta el pueblo en esta mal llamada crisis, que no es más que una estafa de acumulación de beneficios privados y fondos buitre, la cual, en ocasiones se realiza mediante dudosas concesiones administrativas faltas de transparencia”.

Desde Izquierda Unida de Castilla y León se exige a la Junta “la inmediata reversión de la citada situación, dado que ya ni siquiera responde a una falta de previsión, sino a un claro desinterés en cambiar las cosas. Además, queremos dejar claro que seguiremos luchando desde las instituciones y junto a los movimientos sociales en todas las movilizaciones que se realicen hasta que este cambio sea un hecho, concluyen.