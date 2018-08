Barrio del Oeste, nuevo arte urbano

Domingo, 26 de agosto de 2018

Las intervenciones artítísticas, desde los grandes murales como ‘La Fuente Animada’ o ‘Gepetto’a las obras que decoran puertas de garaje, trapas o mobiliario urbano, han transformado en los últimos años las calles del barrio en un referente artístico y cultural

El Barrio del Oeste es sinónimo de arte en sus calles. A las pinceladas de color y creatividad en puertas de garaje, trapas, mobiliario urbano y paredes del barrio se suman un sinfín de intervenciones y detalles artísticos que sorprenden al viandante que pasea por sus calles, desde los originales cáctus tejidos, realizados por el grupo Quedamos y Punto, o los pingüinos que son bolardos, a la bibliocabina de la plaza del Oeste.

‘La Fuente Animada’, un gran mural de cien metros del artista Joseba Muruzabal, en la esquina Valle Inclán con la calle Vitigudino, o los grandes lápices de Felipe Piñuela que atraviesan la fachada de uno de los edificios de la Plaza del Oeste, y de la fachada del colegio Trinitarias, en una intervención artística que formó parte de la pasada edición del FÀCYL, son algunas de las últimas incorporaciones a la galería de arte urbano o street art del Barrio del Oeste.

La obra de Muruzabal, con dos de los vecinos del barrio como protagonistas, se suma a otros murales de gran tamaño que invitan a mirar hacia arriba para ser descubiertos. Murales increíbles como el ‘Gepetto’, de la artista Milu Correch, el personaje que creó a Pinocho en su taller y que se puede ver en la confluencia de las calles Asturias y Juan de Juni. La iluminación artística que estrenó este pasado mes de mayo permite contemplar el mural por la noche.

De los murales de gran formato a los lápices que atraviesan las fachadas de los edificios

El edificio ‘Otoño’, del artista Parsec, en la avenida de Italia; ‘La Diosa Ciudadana’, de Manuel Gutiérrez, en la fachada de un edificio de la calle Papín; o el ‘Edificio Nido’, de Pablo S. Herrero, un bosque en blanco y negro a cuatro alturas en la calle Wences Moreno, son otras de las obras de gran formato que constatan el poder transformador y reinvindicativo del arte.

Street Art o arte a pie de calle

El Barrio del Oeste es, sin duda, uno de los barrios que ha experimentado una mayor transformación en los últimos años. Street Art que aporta identidad a un barrio activo, dinámico, creativo, artístico y participativo. Un barrio que constata su gran sensibilidad y complicidad con las inquietudes culturales y artísticas, y que ha sabido transformar sus calles en el lienzo perfecto para acoger en su galería de arte urbano las obras de jóvenes artistas procedentes de diferentes lugares del mundo. Una galería que reúne más de un centenar de obras promovida por el colectivo Lemarte y la Asociación Vecinal ZOES que sigue creciendo.

La historia de esta particular galería de arte al aire libre comenzó en 2013, cuando un grupo de una veintena de artistas decoraban las primeras puertas de garajes con sus obras. A día de hoy, y tras seis ediciones, el concurso de galería urbana del Barrio del Oeste es una consolidada cita, y el barrio, un referente cultural y un reclamo turístico dentro y fuera de Castilla y León.

En la Guía Repsol

Hasta la Guía Repsol, compañera inseparable para miles de viajeros, hace un guiño al barrio y al arte que despliega. Esto es lo que dice: “A estas alturas es difícil que no hayas oído hablar del Barrio del Oeste. No hay viajero que no pase por esta galería de arte urbano en la que el mobiliario urbano, las trapas de los garajes o el exterior de los edificios se convierten en lienzos para artistas jóvenes y consagrados”.

No solo los jóvenes, porque los en apariencia lienzos menos convencionales también favorecen la creatividad de los más pequeños, como el mural de la calle Nieto Bonal que ha sido realizado por los niños del campamento urbano Little Artist 2018, de Espacio Nuca.

Creatividad a la también se suman los establecimientos del barrio cuidando con esmero sus escaparates y contribuyendo con numerosas iniciativas de dinamización del barrio.

La mejor manera de disfrutar del barrio es, sin duda, paseando sus calles. Y para que la visita sea lo más completa posible, la página web www.galeriaurbanasalamanca.es recoge información (autores, técnicas utilizadas...) y las ubicaciones de todas las obras realizadas hasta el momento. También la app Galería Urbana (https://app.galeriaurbanasalamanca.es/) incluye una completa información.