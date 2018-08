Detenido el presunto autor de un hurto y de atentado a un agente de la autoridad

Sobre la 16:50 horas del día 20 del actual, un funcionario de policía, adscrito a la Brigada Móvil de Madrid, libre de servicio, procedia a la detención de un hombre, español de 56 años, como presunto autor de un hurto en establecimiento comercial del Paseo de la Estación y atentado a agente de la Autoridad. Así reza en la diligencia de la Policía Nacional que detallamos a continuación.

Los hechos se produjeron cuando el agente actuante, ha observado cuando estaba en el establecimiento comercial referenciado, a un individuo que estaba en la zona de embutidos, metiéndose algo entre su ropa, por lo que va tras él y al pasar por la línea de caja, el joven acelera la marcha, procediendo a darle el alto, al tiempo que se identifica como policía, mediante la exhibición de su placa y carné profesional, haciendo caso omiso y emprediendo la huida. Que sale tras él y le indica en reiteradas ocasiones que se detenga, pero sigue sin hacerle caso por lo que cuando llega a su altura, el joven se gira y comienza a darle patadas y puñetazos a pesar de identificarse nuevamente como policía. Que ante la situación desafiante y amenazante del individuo, que gritó en varias ocasiones: “No me toques que te mato, te vas a enterar, no me conoces y soy una persona muy mala”, procedió a su detención, empleando la fuerza mínima necesaria y proporcional para reducirle. Que realizó una requisa en la mochila que portaba, encontrando cinco paquetes de jamón. Que en ese momento hace acto de presencia la encargada del establecimiento, la cual recononoce los paquetes como de su tienda, paleta ibérica que asciende a 25 euros. Que el detenido al comentar la encargada que es un habitual de la zona, es insultada y amenazada por aquel, abalánzandose sobre ella, por lo que el agente tuvo que intervenir de nuevo para separarlo, ya que tenía intención de agredirla.. Que, seguidamente, ha llamado al 091, haciendo acto de presencia un vehículo “Z” que se ha hecho cargo del individuo, llevándolo hasta dependencias policiales, donde tras ser informado de los derechos que le asisten y el motivo de su detención, ha quedado ingresado en los calabozos existentes al efecto.