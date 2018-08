Carlos Quintana, una apuesta de futuro con mucho presente

Martes, 21 de agosto de 2018

La nueva incorporación del conjunto dirigido por Roberto Aguirre llega cedido por una temporada procedente de la Unión Deportiva Las Palmas

Unionistas de Salamanca presentó esta mañana de manera oficial a su última incorporación, el defensa canario Carlos Quintana. De veinte años de edad, el nuevo fichaje unionista llega cedido por una temporada procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, club donde se ha formado e incluso ha llegado a entrar en la dinámica de entrenamientos del primer equipo. Además, el central ha sido internacional por la selección española sub 19.

Agradecimientos al club: quiero agradecerle al club la oportunidad de estar en un gran equipo como es Unionistas. Me gusta ser un defensa que se suma al ataque siempre que puede.

Llegada a Unionistas: empecé esta pretemporada en Las Palmas Atlético. Bajaron varios centrales del primer equipo y me bajaron al equipo C. En ese momento apareció la opción de Unionistas y los dos clubes llegaron a un acuerdo. Se me presentó esta oportunidad y no la he dejado pasar.

Conocimiento del club: cuando estaba en tercera ya escuché hablar sobre Unionistas. Se hablaba de que era un posible candidato al ascenso. Yo ya tenía en mente buscar una cesión a un conjunto de Segunda B y gracias a Gorka y Las Palmas he podido llegar aquí.

Adaptación: me he adaptado en apenas un día porque se trata de un grupo espectacular. Apenas llegué el viernes, entrené con el juvenil y ya pude jugar mis primeros minutos frente al Astorga.

Partido ante el Pontevedra: trabajo todos los días para que el entrenador cuente conmigo para jugar como titular, suplente o donde toque.

Retos: tenemos el reto de hacer un buen equipo y ser valiente dentro del campo. Los mejores equipos de la categoría son los que compiten como un grupo.