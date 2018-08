Vatousiadis llega a “un gran club, con mucha historia”, esperando seguir mejorando

Lunes, 20 de agosto de 2018

El central griego, que era presentado esta tarde en el Helmántico, llega avalado por Miguel González, Míchel, que le hizo debutar en Primera de Grecia con Olympiakos

Antonio Vatousiadis, central zurdo sub-23, era presentado esta tarde en la sala de prensa del Helmántico como nuevo jugador del Salamanca CF UDS. El jugador griego, que llega avalado por Miguel González del Campo, Míchel, que le hizo debutar en Primera griega con el Olympiakos, confía en dar un salto importante en su carrera y reconocía que para él el Salamanca UDS es una gran opción para jugar en una liga que no sea la de su pais. “Es un equipo con mucha historia, un gran club con muchos años en Primera, un buen equipo para mí. Me puede ayudar a mejorar y a hacerlo mejor”.

También tuvo buenas palabras parar la ciudad, a pesar de que lleva sólo dos días. “Es muy agradable y ha todo el mundo que he conocido ha tratado de ayudarme. Creo que estaré bien en Salamanca”, añadía.

El futbolista señalaba a preguntas de los periodistas que hoy había sabido que existía otro club en la capital “porque me ha contado un miembro del club que no podía entrenar en el otro estadio porque pertenece a Unionistas”, y también que había tenido contacto con no de sus compañeros, con el que se mensajeó para ver el partido de ayer del Real Madrid.

También señaló que tuvo la oportunidad de medirse al Atlético de Madrid en la Youth League y que cree que son dos ligas que se parecen bastante”.